Başbakan: Süleyman Şah faaliyete geçecek

Başbakan Binali Yıldırım bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.
Başbakan, 2015 yılında tahliye edilen Suriye sınırları içinde bulunan ve Türkiye toprağı kabul edilen Süleyman Şah Saygı Karakolu ve Türbesiyle ilgili açıklama yaptı.
"YENİDEN FAALİYETE GEÇECEK"
Başbakan Yıldırım, "Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun yeri Türkiye'nin mülküdür, kısa süreli burası boşaltılmıştır, orada Türk bayrağı dalganacaktır. Suriye'de işler yoluna girdikten sonra aynı yerinde faaliyete geçecektir." dedi.