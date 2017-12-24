Başbakan, Suudi Arabistan'a gidiyor

Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan yolcusu...

KUDÜS KRİZİ SONRASI İLK TEMAS

Başbakan Yıldırım, Kudüs krizi sonrası resmi temaslarda bulunmak üzere 27-28 Aralık tarihleri arasında Suudi Arabistan'da olacak.

ABD'NİN KUDÜS KARARI TANINMADI

ABD'nin İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıma kararına dünyanın dört bir yanından tepkiler yağmıştı. Gerek Müslüman ülkeler başta olmak üzere Avrupa'dan da sert tepkilerin geldiği bu karar Birleşmiş Milletler tarafından reddedildi.

SUUDİ ARABİSTAN'IN KUDÜS TAVRI

Ilımlı İslam projesiyle ABD ile yakın ilişkiler kuran Suudi Arabistan, Trump'ın Kudüs kararına suni tepkiler vermesiyle eleştirilmişti.