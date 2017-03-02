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Başbakan Uluslararası Demokrasi Kongresi'nde

Başbakan Yıldırım, Ankara'da Uluslararası Demokrasi Kongresi'nde konuşuyor.

02.03.2017 - 12:40
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yıldırım

Binali Yıldırım, Ankara ATO'da "15 Temmuz Darbe Girişimi - Küresel Satranç" temalı Uluslararası Demokrasi Kongresi'nde konuşuyor.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde;

15 Temmuz bizim için artık takvimdeki günlerden bir gün değildir, 15 Temmuz bizim için demokrasi şehitlerimizi anma günüdür.

Türkiye bir daha darbelerle muhatap olmayacak.

Darbecilere milletimizle omuz omuza durarak karşı koyduk. Darbecileri darbeyle vurduk.

En büyük kaybımız insan kaynağımızdır. İnsanlarımız hayatlarını ortaya koydu. Daha önce bu kadar büyük bir ihanet yaşamadık.

FETÖ'cü hainler bu ihaneti tüm dünyanın gözü önünde bize yaşattı. Ruhunu satanlara Türkiye'nin istikbalini teslim etmedik, etmeyeceğiz.

Bu asil millete bundan böyle hiçkimse kötülük yapamayacak. Hiçbir provakasyon bizim kardeşliğimizi bozamayacak.

O gece görsel ve yazılı basınımız da darbeye karşı çok önemli bir sınav verdi.

Biz o gece bir olduk. İri olduk. Diri olduk. Birlikte Türkiye olduk.

Detaylar gelecek...

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