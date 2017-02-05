Başbakan vatandaşın evine misafir oldu

Başbakan Yıldırım, 4 çocuk babası özel halk otobüsü şoförü Rahmi Aslan’ın Üsküdar Küplüce Mahallesi’ndeki evine misafir oldu.

BAŞBAKAN MİSAFİR OLDU

Aslan Ailesi, kapıyı açtıklarında baba Aslan’ın yanında Başbakan Yıldırım’ı görünce şaşkına döndü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın da eşlik ettiği ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.

Ailenin sorunlarını dinleyen Başbakan Yıldırım, ilgili bakan ve belediye başkanları ile telefonla görüşerek gerekli talimatları verdi. Ziyaret sonrası aile ile hatıra fotoğrafı çektiren Başbakan Yıldırım, çıkışta kendisini bekleyen mahalle halkını selamladı.