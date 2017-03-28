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Cami imamına hakarete 3 yıl 6 ay hapis cezası

15 Temmuz gecesi camide sela okunduğu için Başbakan Yıldırım'a ve cami imamı Ali Türk'e hakaret eden Özcan Yılmaz'ın cezası belli oldu.

28.03.2017 - 17:53
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Cami imamına hakarete 3 yıl 6 ay hapis cezası

Olay, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Eskişehir'in Sazova Mahallesi Karabayır Bağları mevkisinde meydana geldi.

İnşaat işçiliği ve düğünlerde müzisyenlik yapan Özcan Yılmaz, darbe girişimi gecesi Karabayır Bağları Camii'nde sala verilmesine sinirlenerek cami önüne gitti.

İMAM ŞİKAYETÇİ OLDU

Alkollü olan Yılmaz, bağırarak Başbakan Binali Yıldırım'a ve cami imamına küfür etti. Cami imamı Ali Türk, ertesi gün güvenlik kamerası görüntülerinden cami önüne gelip küfür eden kişinin Özcan Yılmaz ile oğlu 20 yaşındaki Alper Yılmaz olduğunu görünce polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Bugün yapılan duruşmada Özcan Yılmaz suçlamaları kabul etmeyerek olay gecesi aşırı alkollü olduğunu söyledi.

"SARHOŞTUM, BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Özcan Yılmaz savunmasında şöyle konuştu: "Ben olay günü bir düğünde davul çalıyordum. Darbe olduğundan haberim yoktu. Düğünde alkol aldıktan sonra eve geldim ve sela sesi duydum. 45 yaşındayım ve ilk kez gece sela okunduğuna şahit oldum. Kim öldü bu saatte? dedim. Camiye gittim, eşim de ben aşırı alkollü olduğum için arkamdan oğlumu göndermiş. Caminin etrafında hocaya bağırdım. Sonra oğlum beni eve getirmiş, sızıp kalmışım. Bir şey hatırlamıyorum. Başbakana, cumhurbaşkanına hakaret etmedim. FETÖ ile herhangi bir irtibatım kesinlikle yok. Fethullah Gülen'i sadece medyadan tanırım."

Özel bir şirkette kuryelik yapan Alper Yılmaz ise "Babam çok sarhoştu ve ayakta duracak hali yoktu. Babam sadece neyin selası bu, savaş mı çıktı? diye bağırıyordu. Cumhurbaşkanı ve Başbakana hakaret ettiğini duymadım. FETÖ ile hiçbir bağlantımız yoktur." dedi.

3 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Eskişehir 2'inci Ağır Ceza Mahkeme heyeti Özcan Yılmaz ve oğlu Alper Yılmaz'ı 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından beraat ettirdi. Heyet, Alper Özcan'ın hakaret suçundan da beratına karar verirken baba Özcan Yılmaz'ı Başbakan Binali Yıldırım ile camii imamı Ali Türk'e hakaret suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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