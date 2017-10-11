Başbakan, yap-işlet-devret projelerinin gelirini açıkladı

Binali Yıldırım, İstanbul'da "MÜSİAD'ın vizyoner 2017" programında konuştu.

Yıldırım, burada iş adamlarına yaptığı konuşmada AK Parti hükümeti döneminde devlet kasasına giren parayla ilgili de bilgi verdi.

"BİLEN DE BİLMEYEN DE KONUŞUYOR"

Başbakan ödenen para ve devletin kasasına girecek para hakkında; "Hükümetlerimiz döneminde gerçekleştirilen yap-işlet-devret projeleri için işletme süreci boyunca devlete ödenecek pay 70.7 milyar dolar. 48 milyarlık yatırım yapmışız. 71 milyar dolar para alıyoruz. Süre bitince de yapılanlar da benim. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Herkez uzman." dedi.

Başbakan: Bilen de konuşuyor bilmeyen de VİDEO