Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Zarrab davası açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zarrab davası ile ilgili açıklamada bulundu.

Bozdağ, "Zarrab davası, siyasi bir kumpas davadır. Zarrab davasında hukuk, mahkeme ve muhakeme, siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır. Bu davada karar, soruşturmadan önce verilmiş, soruşturma, yargılama süreci, verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır.

"TÜRKİYE AÇISINDAN HUKİKİ BİR DEĞER İFADE ETMEZ"

ABD'de görülen Zarrab davasında jürinin kararı, bizim için sürpriz veya şaşırtıcı bir gelişme değildir. Jürinin, Mehmet Hakan Atilla'yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez. Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz. Bu karar, uluslararası hukuka da aykırıdır." dedi.