Başbakan Yardımcısı Bozdağ soruları yanıtlıyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Hepimiz biliyoruz ki karenin dışında da olsa HDP, Millet İttifakı'nın doğrudan müttefikidir. (Millet İttifakı) Çok net söylüyorum, burası bir nefret, kin, husumet ittifakıdır, millet ittifakı değil.

"TÜRKİYE GÜLEN'İN İADESİ KONUSUNDA KARARLIDIR"

Türkiye, FETÖ/PDY elebaşı, teröristbaşı Gülen'in iadesi konusunda ve Türkiye'ye getirilip yargının önüne çıkarılması konusunda kararlıdır.

Sayın İnce'ye şu soruyu sormak gerekiyor; sizi arayan Amerikalı kim, adı ne, unvanı ne, hangi şehirden aradı? Pensilvanya'dan mı yoksa Washington'dan mı New York'tan mı aradı?

"HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Bölgede her an her şey olabilir, daha önce de ifade ettik. Kandil'e operasyon dahil buna. Bundan sonraki süreçte hepsi mümkündür.

İsmail Metin Temel, hem FETÖ'ye hem PKK'ya hem YPG'ye hem PYD'ye hem DEAŞ'a, Türkiye'yi, Irak'ı, Suriye'yi dar eden, Zeytin Dalı Harekatıyla 5 bin civarında teröristi etkisiz hale getiren kahraman Mehmetçiğin kahraman komutanı.

(Ekonominin 7,4 büyümesi) Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmek isteyen içerde ve dışardaki herkese en büyük cevap 7,4 şiddetindeki bu cevaptır."



