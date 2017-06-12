Başbakan Yardımcısı Canikli, büyümenin sırrını açıkladı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bu yılın birinci çeyreğindeki büyüme rakamlarına ilişkin, "Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte ortaya koyduğu yüzde 5'lik büyüme performansına sadece şapka çıkarılır." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN BU BAŞARISINA SADECE ŞAPKA ÇIKARILIR

Türkiye ekonomisinin güçlü dinamikleri, şoklara karşı dayanma gücü, olumsuzluklara çok kısa sürede adapte olabilme özelliğinin farkı ortaya çıkardığına işaret eden Canikli, "Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte ortaya koyduğu yüzde 5'lik büyüme performansına sadece şapka çıkarılır." değerlendirmesinde bulundu.

Finansal yapının sağlamlığının ağır şoklarla test edildiğini, Merkez Bankasının da rasyonel ve büyümeyi dikkate alan bağımsız politikalar uyguladığını vurgulayan Canikli, şunları kaydetti:

TÜRKİYE'NİN HİKAYESİ: BÜYÜME, İSTİHDAM, ADALET, GÜVENLİK, ÖZGÜRLÜK

"Hükümetimiz aktif, kararlı ve cesur adımlar attı. Reform gündemimiz hiç boş kalmadı. Ekonominin ihtiyaç duyduğu kararlar gecikmeden alındı. Ekonomide yeni atılım dönemi başlamıştır. Türkiye'nin bu dönemdeki hikayesi büyüme, istihdam, adalet, güvenlik, özgürlük ve gelir dağılımı üzerine olacaktır."

Diğer taraftan Canikli, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşmuştu.

Canikli, burada yaptığı konuşmada, uzun zamandır sermaye piyasalarına yeterli derinliğin kazandırılması ve bu derinliğin ihtiyaç duyacağı sermaye piyasaları araçlarının hayata geçirilmesi konusunda çalıştıklarını söyledi.

Bu sorunu çözmenin ve sakıncaları gidermenin en doğru yolunun finansal piyasalara derinlik kazandırılması olduğunu vurgulayan Canikli, bu konuda yapılan çalışmaları anlatırken, son yıllarda hem sermaye piyasaları çeşitliliği hem de hacim anlamında ortaya çıkan ivmenin geleceğe umutla bakılmasını sağladığını kaydetti.

Bugün Türk şirketlerinin rakiplerine göre daha yüksek maliyetle finansmana eriştiğini belirten Canikli, bunun uzun vadede sürdürülebilir olmadığına işaret etti.

TASARRUF ORANLARI YETERLİ SEVİYELERDE DEĞİL

Türkiye'nin tasarruf oranları itibarıyla gelişmiş ülkelere kıyasla yeterli seviyelerde olmadığını, bunu artırmak için peş peşe çalışmaların hayata geçirildiğini anlatan Canikli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlardan bir tanesi, gönüllü ve en son otomatik BES... Türkiye'de tasarruf açığının giderilmesine önemli ölçüde katkı sağlayacak. Gönüllü BES'te bugün ortaya çıkan 70 milyar liralık tasarruf oluşmamış olmasaydı piyasalarda maliyetler çok daha yüksek rakamlara çıkmış olacaktı. Buradaki maliyetleri yükselten rekabet daha ileri boyutlarda tahakkuk edecekti."

Canikli, otomatik BES'te 9-10 yıl içerisinde 110-120 milyar liralık bir kaynağın oluşmasını beklediklerini, bu rakamlar ortaya çıktığında finansmanın maliyetinin düşeceğini bildirdi.

"YÜKSEK FAİZ ÖDEYEREK MEVDUAT ELDE ETME YAKLAŞIMI DOĞRU DEĞİL"

Nurettin Canikli, bankaların yüksek faiz ödeyerek mevduat elde etme yaklaşımının doğru olmadığını, mevduat üzerinden maliyetleri artıracak bir yarışın olmaması gerektiğini, kamu yönetiminin böyle bir şeye rıza gösteremeyeceğini söyledi.

Hedefin büyümenin finanse edilmesi olduğunu, atılan adımların, alınan kararların bu amaca hizmet ettiği sürece anlam kazanacağını belirten Canikli, yüksek faiz verme şeklindeki rekabeti doğru bulmadıklarını, ekonominin bu hassasiyetlerini sürekli hatırlatacaklarını, bunun rantabl olmadığını kaydetti.

Her şeyi ekonominin büyümesi, pedalın çevrilmesi için yaptıklarını ifade eden Canikli, Türkiye'nin, sürekli büyüme ve pedalı çevirme zorunluluğu bulunduğunu vurguladı.

"DALGALANMALAR GERİDE KALDI"

Başbakan Yardımcısı Canikli, ilk çeyrek büyüme rakamlarının 12 Haziran'da açıklanacağını hatırlatarak, öncü göstergelerin rakamın iyi geleceğine dair ipucu verdiğini, bu konuda çok olumlu olduklarını ifade etti.

Türkiye ekonomisinin küresel büyümeye katkı sağladığını ve AB ortalamasının üzerinde büyüdüğünü belirten Canikli, bu trendi daha da güçlendirmek konusunda herkesin katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

An itibarıyla dalgalanmaların geride kaldığını, 16 Nisan sonrası ekonominin istikrarını tehdit edecek bir tablo yaşanmayacağını ifade eden Canikli, önlerinde 2019'a kadar seçimsiz bir dönem olduğunu, bu süre içinde yeni reformları hayata geçireceklerini, çok farklı sıkıntıların yaşandığı son 2 yıl içinde bile önemli reformları ve düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

"2019'A KADAR HER TÜRLÜ REFORMU YAPACAĞIZ"

Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçen istihdam projesine değinirken, "Yılbaşından mayıs sonuna kadar net istihdam sayısı 1 milyon 100 bin. Geçen yıl aynı dönemde 134 bindi." ifadesini kullandı.

Zor dönemlerde bile sonuç veren ciddi girişimlerde bulunduklarını belirten Canikli, 2019'a kadar seçimsiz geçecek dönemde her türlü reformu yapacaklarını bildirdi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli krediler ve faizsiz KOSGEB paketine değinen Canikli, "Bir ay gibi sınırlı bir zaman diliminde yaklaşık 281 bin firmaya KGF destekli 176 milyar lira kredi tahsis ettik. Bunun 139 milyar lirası kullanıldı. Bu 139 milyar liranın 122 milyar lirası da garanti kapsamında kullandırıldı." şeklinde konuştu.

Canikli, söz konusu uygulamanın dünyada başka örneği bulunmadığını ve çok kıymetli bir politika olduğunu vurguladı.

"ÖNGÖRÜLEN RAKAMI YAKALAYACAĞIZ"

Başbakan Yardımcısı Canikli, ekonomik büyüme için beklentilerinin hayli yüksek olduğuna işaret ederek, "2017 için Orta Vadeli Program'da öngörülen rakamı yakalayacağız. Hatta onun da üzerine çıkmamız söz konusu. Burada olumlu anlamda sürprizlerle karşı karşıya kalabiliriz. Nisanda sanayi üretiminin yüzde 6,7 artması, son 20 ayın en yüksek noktasına çıkması hepimizi umutlandıran bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Nurettin Canikli: Türkiye yüzde 4'ün üzerinde büyüyecek haberi

Sermaye piyasalarında da bu yıl içinde ciddi hareketlenme olduğunu belirten Canikli, ilk 5 ayda 1 milyar 662 milyon dolar hisse senedi, 5,5 milyar dolar tahvil ve bono olmak üzere toplam 7,2 milyar dolarlık portföy yatırımının Türkiye'ye girdiğini, bunun son derece önemli olduğunu vurguladı.

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca Türkiye'nin notunun düşürüldüğünü ve ülkenin bu konudaki bütün notlarının yatırım yapılabilir derecesinin altına indirildiğini hatırlatan Canikli, devamla şunları kaydetti:

"Ama buna rağmen ilk 5 ayda 7,2 milyar dolarlık portföy yatırımı Türkiye'yi tercih ediyor. Türkiye'ye güven uluslararası alanda da en üst seviyede şu anda. Bunun göstergelerinden birisi bu. Bir başka gösterge CDS'lerimiz... CDS'lerimiz şu anda 190 seviyelerinde. 15 Temmuz'dan önce 220'lerdeydi. Sonra 300'e yaklaştı. 2005 rakamları neredeyse... 2005 rakamlarında CDS rakamlarımız 188-190 civarındaydı. Bu, dışarıdan Türkiye'ye algıyı gösteriyor, ekonomiye güveni gösteriyor."

ÜRETİM REFORM PAKETİ

Nurettin Canikli, uzun vadeli finansmanın önemine işaret ederek, gelecek dönemde uzay, bilişim, enerji ve sağlık alanlarına finansmanı sağlayacak mekanizmaları devreye sokmaları gerektiğini bildirdi.

Bununla ilgili Üretim Reform Paketi olduğunu, paketin zeytinliklerle alakalı tartışmalar nedeniyle yeterince gündeme gelmediğini belirten Canikli, tartışmalı maddenin şu anda komisyona çekildiğini, bugünden sonra paketi tartışabileceklerini söyledi.

İstanbul Uluslararası Finans Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğünü ifade eden Canikli, bununla ilgili kurulan koordinasyon kurulunun 3 toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Canikli, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi ülkelerinin katılımıyla uluslararası bir gayrimenkul borsası kuracaklarını hatırlatarak, yasal çalışmaların tamamlandığını, kısa süre içerisinde borsanın hayata geçirileceğini, ülkeye kalıcı finansman sağlamak açısından bu borsanın önemli bir işlev göreceğini vurguladı.