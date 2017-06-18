Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun'da organize edilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından 'adalet' yürüyüşü yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve partililere seslendi.

"BU YÜRÜYÜŞ FETÖ'YE BİR DESTEKTİR"

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'adaleti bulmak' adı altında yaptığı yürüyüş de esasında Fetullahçı Terör Örgütüne bir destektir." diyen Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkenin gizli kalması gereken bilgilerinin yayınlanması olayında, o bilgiler, o kişilere kim tarafından verildi? Kim tarafından sağlandı? Bu çok önemli bir sorudur. Herkes her şeyi söylüyor, 'adalet için' yürüdüklerini ifade ediyorlar. Başbakanımız, arkadaşlarımız da söyledi, adalet sokakta aranmaz, adaletin aranacağı yer bellidir. Daha da önemli olan, mahkemenin mahkum ettiği o milletvekiline esas itibarıyla bu bilgileri kim verdi? Devletin gizli kalması gereken, doğrudan güvenliğini etkileyen, casusluk faaliyetinde kullanılan bilgileri kim verdi? Er ya da geç bu da açığa çıkacaktır. Böyle bir hareketin savunulması mümkün değil. Verilen cezayı adaletsiz bulabilirsiniz, ağır bulabilirsiniz, olabilir ama onu da arama yönetimi bellidir. Onun dışında herkes kendi kafasına göre, 'Ben verilen bu kararı beğenmedim, dolayısıyla sokağa çıkıyorum, ben öyle yapacağım.' dediği anda bu ülkede yaşanmaz, kaos ortaya çıkar"

Başbakan Yardımcısı Canikli'den Kılıçdaroğlu'na tepki VİDEO

"ON BİNLERCE İNSAN KATLEDİLMEK İSTENDİ O ZAMAN YÜRÜDÜNÜZ MÜ?"

Canikli, mahkemelerin verdiği kararlar karşısında kişilerin haklarını arama kurallarının belli ve herkes için geçerli olduğunu dile getirerek, "Milletvekilleri için de ana muhalefet partisinin genel başkanı için de geçerlidir. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok, olamaz. Hem bir taraftan mahkemeyi baskı altına alarak kararı değiştirmeye çalışıyorsunuz hem de aynı zamanda Fetullahçı Terör Örgütü'nün esas itibarıyla operasyonu olan bu casusluk faaliyetine destek veriyorsunuz. Bu yürüyüşün anlamı bu, böyle okumak gerekiyor" dedi.

"ŞEHİTLERİMİZ İÇİN YÜRÜDÜNÜZ MÜ?"

"Şehitlerimiz için yürüdünüz mü?, 15 Temmuz'da bu ülkenin birlik ve bütünlüğü ortadan kaldırılmak ve iç savaş çıkarılmak istendi. Binlerce, on binlerce insan katledilmek istendi o zaman yürüdünüz mü?" diye soran Canikli, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, o zaman kaçtınız. Gün o gündü, yürümenin zamanı o zamandı, kendini göstermenin, gerçekten bu milletin dirliğini tehdit edenlere karşı mücadele etme zamanı o gündü. Tankların üzerine çıkma günü o gündü, ama siz ne yaptınız? Tankların yanından savuştunuz. Öyle olmaz, şimdi bu yolla yeniden sokaklar hareketlendirilmeye, bu ülkenin barışı ortadan kaldırılmaya, kardeşliği dinamitlenmeye çalışılıyor. Elbette buna müsaade etmez bu millet. Boşuna uğraşıyorlar ama amaç bu. Sokağa çıktığınız anda ve herkesi sokağa davet ettiğiniz anda bunun anlamı çok farklıdır. Bunun anlamı barışı, düzeni, sistemi ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Elbette bu millet buna müsaade etmedi, bugüne kadar sayısız kereler saldırılarla karşı karşıya kaldı ve hepsinde de gereğini yaptı"