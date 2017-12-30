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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye ekonomisinin rekor seviyede büyümesi ülkemizin düşmanlarını hayal kırıklığına uğrattı." ifadelerini kullandı.

DHA | 30.12.2017 - 01:57..
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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki

Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 oranında büyüme gerçekleştirdiğini belirten Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Ekonomik büyümeyi sürdürdükçe, refahımızı artırdıkça, bugün bize sorun çıkarma niyetinde olanların da yavaş yavaş ülkemizle işbirliği çabalarına gireceklerinden hiç şüpheniz olmasın." şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki


"EKONOMİK BÜYÜME KILIÇDAROĞLU'NU RAHATSIZ ETTİ"

Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 oranında büyüdüğünü belirterek, "Türkiye ekonomisinin rekor seviyede büyümesi ülkemizin düşmanlarını hayal kırıklığına uğratırken, maalesef anamuhalefet partisinin genel başkanını da rahatsız etti." dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki

"KILIÇDAROĞLU CHP SEÇMENİNE SAYGI DUYMALI"

Türkiye yakaladığı büyüme oranıyla G-20 ülkelerinin tümünü geride bıraktığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bizler her açıdan Türkiye’yi büyütmek ve yatırımcıları ülkemize çekmeye çalışırken, Kılıçdaroğlu’nun, Hitler döneminden bahsederek, Türkiye’de hiçbir kimsenin can ve mal güvenliği bulunmadığını öne sürmesi, bu ülkeye açık bir ihanettir. Bu denli hayal aleminde yaşayan bir anamuhalefetin Türkiye’yi yükseltmek için bir kaygısı olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Kılıçdaroğlu’nu bir an önce CHP seçmenine saygı duymaya ve Türkiye gerçekleriyle yaşamaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

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