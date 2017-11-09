Başbakan Yardımcısı Işık'tan seçim barajı yorumu

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YÜZDE 10 BARAJINA GEREK YOK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajının düşürülmesine dair görüş açıklamasıyla başlayan tartışmalara katılan Bakan Işık, "Yönetimde istikrar modelinde yüzde 10 barajına gerek yok." dedi.

"BAHÇELİ'NİN TEKLİFİ DİKKATLE DEĞERLENDİRİLMELİ"

Işık, şunları söyledi: "Seçim barajı, temsilde adalet gibi kavramlar çok tartışıldı. Yüzde 10 gibi çok katı bir baraj getirildi. 80'lerde, 90'larda bölge barajları getirildi. Bundan dolayı epey bir Türkiye'nin kaybı oldu. Benim şahsi kanaatim, yönetimde istikrarın sağlandığı bir modelde artık yüzde 10'luk baraja çok gerek yok. Tartışılabilir. Şu anda parlamentoda halkın yüzde 95'inin görüşü temsil ediliyor. Seçim barajı üzerinde partiler konuşur, tartışır.

Halk kendisini yönetecek kadroyu sandıktan doğrudan seçiyor. Dolayısıyal biz yönetimde istikrar açısından temsilde adaleti ikinci plana atmak durumunda değiliz. Sayın Bahçeli'nin teklifi dikkatle değerlendirilmeli. Yüzde şu olsun, bu olsun, hiç olmasın demek çok doğru değil ama benim şahsi düşüncem, Fikri Işık olarak, bundan sonra illa yüzde 10 olsun gibi bir yaklaşım doğru olmaz."