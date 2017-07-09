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Başbakan Yardımcısı Kaynak: Hak edene cezasını veririz

başbakan Yardımcısı Kaynak, Kahramanmaraş'ta 2. Uluslararası Avasım Türk Oyunları Festivali'ne katıldı.

09.07.2017 - 14:37
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Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediyesi tarafından Beyoğlu Mahallesi'nde düzenlenen 2. Uluslararası Avasım Türk Oyunları Festivali'nde yaptığı konuşmada, Afrin'den Türkiye'ye taciz atışı yapanların, ne olursa olsun cezasız kalmayacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak: Hak edene cezasını veririz

"Bu atışları yapanlar ve bunların arkasındaki, o maşayı kullananlar bilmeliler ki, Türkiye asla bunları müsamaha ile bakamaz." diyen Kaynak, şöyle devam etti:

"Türkiye hak edene cezayı verir. Türkiye sınırları her birimizin namusudur ve o sınırları asla çiğnetmeyiz. Afrin'den Türkiye’ye doğru taciz atışı yapan herkes aklını başına almalıdır. Biz ülkemize yönelik yapılan tacizleri cevapsız bırakmayız. Türkiye olarak mağduru, masumu ve mazlumu kendi haline bırakmayız. Bize Türk milleti olma vasfını veren bunlardır. Bizim için mesele sadece Türkiye'mizin içi değil, sadece komşularımız değil. Bizim meselemiz insanlık meselesidir. Eğer bütün ülkeler milli gelirlerinden bizim kadar pay ayırsalar hiçbir çocuk açlıktan ölmezdi. Hiçbir çocuk ilaçsızlıktan ölmezdi, hiçbir insan kıtlıktan ölmezdi."

Başbakan Yardımcısı Kaynak: Hak edene cezasını veririz

"G20 ZİRVESİ'NDE GELİNEN NOKTA, LİDERİMİZİN 6 YILDAN BERİ SÖYLEDİĞİ NOKTADIR"

Veysi Kaynak, Almanya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde alınan kararların, 6 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Suriye'de yaşanan olaylar Cumhurbaşkanımızın, liderimizin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. 6 yıldan beri tepelerine yağan bombalardan kaçan Suriyeli kardeşlerimiz için Cumhurbaşkanımız güvenli bölgeler önerisinde bulundu, 'Uçuşa yasak, güvenli bölge olsun ve buraya asla hain eller değmesin.' Bakın Almanya’da G20 Zirvesi'nde gelinen nokta, bizim liderimizin 6 yıldan beri söylediği noktadır. Çünkü ortada somut bir örneği var. Bizim o kahraman ordumuz, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 bin kilometrekareden fazla bir alanı, DEAŞ ve PKK terör örgütleri ile rejim teröründen kurtarmıştır. 100 bine yakın Suriyeli kardeşimiz o güvenli alana, kendi vatanlarına dönmüşlerdir. Şu anda aynen bizim hasat yaptığımız gibi oradaki kardeşlerimiz kendi arazilerinden kendi mahsullerini almışlardır ve normal hayata geçmeye başlamışlardır. O bölgede sadece 67 bin çocuk kendi okullarında eğitim görmüşlerdir."

Başbakan Yardımcısı Kaynak: Hak edene cezasını veririz

Öte yandan, etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan, İran, Çin, Hırvatistan, İngiltere, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Kazakistan, Litvanya, Malezya, Meksika, Moğolistan, Hollanda, Polonya ve Ukrayna'dan yaklaşık bin 100 okçu mücadele etti.

Başbakan Yardımcısı Kaynak: Hak edene cezasını veririz

Sabit ve uzaklaşan puta ile limitli ve limitsiz menzil koşusu dallarındaki yarışmalara sporcular, kültürlerini yansıtan kıyafetlerle katıldı.

Başbakan Yardımcısı Kaynak: Hak edene cezasını veririz

Müsabakalar sonucu Macaristan birinci olurken, ikinci ve üçüncülüğü ise Türkiye elde etti.

Başbakan Yardımcısı Kaynak: Hak edene cezasını veririz

Festivalde, yerli ve yabancı ülkelerin geleneksel dans, savaş sanatları ile atlı okçuluk gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Başbakan Yardımcısı Kaynak: Hak edene cezasını veririz

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