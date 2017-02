Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten ev ekonomisi anlatısı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’nin (FODER) ’Gönül Elçisi’ ödül törenine katıldı. Gecede, genelde Türkiye ve küresel ekonomi hakkında bilgi veren Şimşek, bu kez kendi ev ekonomisi ile ilgili açıklama yaptı.

Şimşek, eşi Esra Şimşek ile katıldığı gecede açıklamalarıyla salonun yüzünü güldürdü. İkiz kızları ve bir de oğlu olan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, FODER Başkanı Özlem Denizmen’in "Sizin evinizde ekonomi nasıl yürüyor?" sorusuna "Esra Hanım’ı sınırlamak için kendisine bir bütçe tahsis ediyorum. Kendi bütçesini aşıyor ama her bütçe aşımında uyarıyorum. Onu da bu şekilde sınırlıyoruz. Fakat bizim üç yaşını yeni dolduran kızlar var. Bizim evde oğlan var bir buçuk yaşında bir tek kelime biliyor; o da ’araba’. Gittiği her yerde araba almak istiyor. Bende diyorum ki ’Bari evden arabalarını getir araba istediği zaman verelim’. Kızlarda hiç öyle bir şey yok" diyerek cevap verdi.

"KIZLARIM 'BABA PAY MONEY' DİYOR"

Kızlarının kendisi ile ingilizce diyalog kurduğunu belirten Şimşek, "Onlar benimle İngilizce diyalog kuruyorlar. ’Baba pay money’ diyorlar o kadar. Şimdiden olayı çözmüşler anlayacağınız. Genelde biz millete tasarruf edin deyince hızla bizim gelirimiz ne ki tasarruf edeceğiz diyorlar. Ama şunu söyleyeyim yani gerçi şimdi rakamlar değişti alt üst oldu ama bugün Çin kişi başına milli gelirde olsun asgari ücrette olsun hemen hemen bütün göstergelerde Türkiye’nin çok altında. Büyük bir gelişme kat etti ama benzer şekilde Asya’da nispeten gelişmekte olan ülkeleri kast ediyorum koyabilirsiniz ama bizim tasarruf oranlarımız onlara göre çok çok daha düşük. Dolayısıyla tasarruf apayrı bir kültür. Gerçekten çok önemli bizim evde tasarruf kültürü var diyebilirim" şeklinde konuştu.

"FİNANSAL OKUR-YAZAR OLMALIYIZ"

Gecede finansal okuryazarlık ilgili açıklamalarda da bulunan Şimşek, "Finansal okuryazarlık meselesinde bir eylem planımız var. O eylem performansının planını değerlendirdik. Elli eylemin kaçı yirmi üçü gerçekleştirilmiş vs. diğerleri de önemli ölçüde tamamlanmak üzere. Bir çaba var var ama bence sadece kamu üzerinden bu çaba başarılı olmaz. Sizlerin çabaları çok öenmli. İşte Milli Eğitimin müfredata koyması inanılmaz kritik. Bu konuda özel bir çaba gösterilirse birçok kavram birçok konu anlaşılır. Yaptığımız her şeyin bir alternatif maliyeti var. Seçenekler risksiz olmuyor genelde eğer oluyorsa orada bir sıkıntı var. Piyasa işlemiyor demektir. Risk ve getiri ilişkisi de tabi çok önemli. Aslında toplum açısından da genelde biz birçok karar alırız o kararlar alkışlanır ama bazı kararlar aslında dönüp dolaşıp ya sizi borçlandıracaktır ya da sizden daha fazla vergi olarak size geri dönecektir. Bu konuda da çok fazla hassasiyetin olmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında okur yazarlığın çok önemli getirisi var. Finansal piyasaların derinleşmesini sağlar tasarrufların artmasını sağlar birçok konu. Ama finansal okur yazar olmamanın sonuçlarını 2008-2009’da her seviyede yaşadık. Ben küresel olarak konuşuyorum" dedi.