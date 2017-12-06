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Başbakan Yardımcısı: Trump'ın kararı kabul edilemez

Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından konuşan Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, "kabul edilemez bir karar" ifadelerini kullandı.

AA | 06.12.2017 - 23:04..
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Başbakan yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "ABD Başkanı Trump'ın,Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı, Türkiye açısından kabul edilemez ve yok hükmünde bir karardır.  Bu kararı veren ABD Başkanı ve ABD, bundan sonra bölgede yaşanacak her türlü olumsuzluğun birinci derecede faili ve sorumlusu olmaktan kurtulamaz" dedi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR KARAR"

Başbakan yardımcısı Bozdağ, ABD'nin Kudüs kararına yönelik, "ABD Başkanı Trump’ın,Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı, Türkiye açısından kabul edilemez ve yok hükmünde bir karardır. Bu karar, barış kararı değil; bölgeyi kargaşaya,krize,kaosa,çatışmalara ve ateşe atma kararıdır. ABD Başkanı Trump’ın kararı; Kudüs’ün tarihi ve uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş statüsüne ve bölgenin gerçeklerine aykırıdır. Bu kararı veren ABD Başkanı ve ABD, bundan sonra bölgede yaşanacak her türlü olumsuzluğun birinci derecede faili ve sorumlusu olmaktan kurtulamaz. Uluslararası anlaşmalara ve BM kararlarına aykırı, dünya ve bölge gerçeklerinden ve aklıselimden uzak ve iç politik hesaplarla alınmış bu karar; kararı alanları, alınan karara sevinenleri,bu karara engel olmayan ve engel olamayan herkese zarar verecektir.Aldığı haksız,gayri adil, bölgeyi/dünyayı ateşe atan;uluslararası hukuk ve BM kararlarının açık ihlali olan bu kararından dolayı ABD’yi kınıyoruz. Bu karar,bizim için yok hükmündedir. Müslümanların ve İslam ülkelerinin, Kudüs’e Kudüs’ün statüsüne sahip çıkmak mecburiyeti vardır.Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulması; tarihi, vicdani ve beşeri bir zorunluluktur. Türkiye,bugüne kadar olduğu gibi,bugün ve bundan sonra da Kudüs’ün Filistin davasının savunucusu olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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