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Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oğlu evlendi

Veysi Kaynak'ın oğlu Yusuf Kaynak, Necati ve Nursen Öztürk'ün kızı Bilge Öztürk ile düzenlenen törenle evlendi.

01.05.2017 - 06:00
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Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oğlu evlendi

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen düğün törenine; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve davetliler katıldı.

Başbakan Yardımcısı Kaynak ile eşi Şule Kaynak ve dünürleri Necati Uğur Öztürk ile Nursen Öztürk, davetlileri kapıda karşıladı. Gelin ve damadın salona girmesiyle başlayan düğün töreninde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Veysi Kaynak düğüne katılanlara teşekkür ederken, çiftin nikah töreninin 9 Mayıs'ta Ankara'da yapılacağı belirtildi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oğlu evlendi

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oğlu evlendi

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oğlu evlendi

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