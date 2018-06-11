taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.789
USD
4,5087
EURO
5,3214
ALTIN
188,55
PETR
75,7800

Başbakan Yıldırım ve Başkan Uysal taksicilerle sahur sofrasında

Başbakan Binali Yıldırım ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'na bağlı taksicilerle sahur sofrasında buluştu.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 16:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’nda düzenlenen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'na bağlı taksicilerle sahur buluşması programına; Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile binlerce taksici esnafı ve aileleri katıldı. Taksiciler Başbakan Binali Yıldırım ve Başkan Mevlüt Uysal’ın konuşmalarına alkışlarla ve tezahüratlarla destek verdi.

Başbakan Yıldırım ve Başkan Uysal taksicilerle sahur sofrasında

"TAKSİCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA OLDUK"

Programda taksicilere hitap eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, sözlerine taksiciler ile İstanbulluların Kadir Gecesi’ni tebrik ederek başladı. Taksicilerin kamu hizmeti yaptığını belirten Başkan Mevlüt Uysal, İstanbul’da ulaşımın hep öncelikleri olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Taksici esnafımızı her zaman kamu adına hizmet eden, emek çekenler olarak gördük. Bugüne kadar taksicilerimizin her zaman yanında olduk, yanında durduk. UBER konusu çıktığı zaman da hep bunları söyledik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın da her zaman taksici esnafının yanında durduğunu ifade eden Uysal, dünyanın en güzel şehri olan İstanbul’a kamu yöneticilerinin ve vatandaşlara kamu hizmeti veren taksicilerin borcunun büyük olduğunu söyledi. “Bu borcu ödemek için hepimizin İstanbul ile ilgili en güzelini yapmamız gerekiyor.” ifadesini kullanan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Evet, UBER olmasın. Ama İstanbullular ve İstanbul’a dünyadan ziyarete gelen turistler desin ki, ‘İstanbul’da taksi düzeni dünyanın en iyisi.’ Biz bunu siz taksici esnafımızla birlikte yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa, her zaman varız. Taksi sistemiyle dünyaya örnek olabilirsek, İstanbul’a sorumluluğumuzu yerine getirmişiz demektir. Yapamadıysak eksiğimiz var demektir. UBER, bize eksiğimiz hatırlatmada bir vesile olsun. İnşallah önümüzdeki dönemde İstanbul’a dünyanın en iyi taksicilik sistemini kuralım. Bu çalışma bizlerin görevi ve bu konuda her zaman yanınızdayız. Bakanlığımız, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız taksicilerin en iyi hizmeti vermesi konusunda yanımızda. İstanbul bu fırsatı bir daha ya yakalar ya yakalayamaz. Gelin bu fırsatı beraberce değerlendirelim. Gelin dünyanın en güzel şehri olan İstanbul’a en iyi taksicilik sistemini kuralım. Bunu birlikte başaracağımıza inanıyorum.”

Başbakan Yıldırım ve Başkan Uysal taksicilerle sahur sofrasında

“KALİTE KALİTE KALİTE…”

Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Binali Yıldırım da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın UBER konusunda açık talimatı olduğuna dikkat çekerek, “Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse iş yapamaz. Yaptığımız mevzuat düzenlemesinden sonra düzenlemeden sonra, her gün UBER işinden vazgeçenlerin sayısı 200-300. Şu ana kadar 7 bini geçti. Kendi işlerine döndüler, kendi işlerine” diye konuştu.

“Bundan sonra bizim görevimiz; yasa dışı, bedavadan, uyanıklık yaparak sizin alanınıza giren bu teşkilatı buradan çıkaracağız. Hiçbir tereddüdünüz olmasın” diyen Yıldırım, taksicilere; “Bir kardeşiniz olarak, milletim adına şunu istiyorum; kalite kalite kalite...” dedi.

Başbakan Yıldırım ve Başkan Uysal taksicilerle sahur sofrasında

Başbakan Yıldırım ve Başkan Uysal taksicilerle sahur sofrasında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı

120
IIF'nin 51 milyar dolarlık Türkiye beklentisi

IIF'nin 51 milyar dolarlık Türkiye beklentisi

91
Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde

134
Sırrrı Süreyya Önder Kandil fotoğraflarını savundu

Sırrrı Süreyya Önder Kandil fotoğraflarını savundu

151
Kadın gazeteciyi kurtaran futbolcu

Kadın gazeteciyi kurtaran futbolcu

30
Türkiye'nin ilk yerli türbin motoru başarıyla test edildi

Türkiye'nin ilk yerli türbin motoru başarıyla test edildi

191
İbadi yönetimi Kandil operasyonundan rahatsız

İbadi yönetimi Kandil operasyonundan rahatsız

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM