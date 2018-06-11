Başbakan Yıldırım ve Başkan Uysal taksicilerle sahur sofrasında

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’nda düzenlenen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'na bağlı taksicilerle sahur buluşması programına; Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile binlerce taksici esnafı ve aileleri katıldı. Taksiciler Başbakan Binali Yıldırım ve Başkan Mevlüt Uysal’ın konuşmalarına alkışlarla ve tezahüratlarla destek verdi.

"TAKSİCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA OLDUK"

Programda taksicilere hitap eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, sözlerine taksiciler ile İstanbulluların Kadir Gecesi’ni tebrik ederek başladı. Taksicilerin kamu hizmeti yaptığını belirten Başkan Mevlüt Uysal, İstanbul’da ulaşımın hep öncelikleri olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Taksici esnafımızı her zaman kamu adına hizmet eden, emek çekenler olarak gördük. Bugüne kadar taksicilerimizin her zaman yanında olduk, yanında durduk. UBER konusu çıktığı zaman da hep bunları söyledik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın da her zaman taksici esnafının yanında durduğunu ifade eden Uysal, dünyanın en güzel şehri olan İstanbul’a kamu yöneticilerinin ve vatandaşlara kamu hizmeti veren taksicilerin borcunun büyük olduğunu söyledi. “Bu borcu ödemek için hepimizin İstanbul ile ilgili en güzelini yapmamız gerekiyor.” ifadesini kullanan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Evet, UBER olmasın. Ama İstanbullular ve İstanbul’a dünyadan ziyarete gelen turistler desin ki, ‘İstanbul’da taksi düzeni dünyanın en iyisi.’ Biz bunu siz taksici esnafımızla birlikte yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa, her zaman varız. Taksi sistemiyle dünyaya örnek olabilirsek, İstanbul’a sorumluluğumuzu yerine getirmişiz demektir. Yapamadıysak eksiğimiz var demektir. UBER, bize eksiğimiz hatırlatmada bir vesile olsun. İnşallah önümüzdeki dönemde İstanbul’a dünyanın en iyi taksicilik sistemini kuralım. Bu çalışma bizlerin görevi ve bu konuda her zaman yanınızdayız. Bakanlığımız, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız taksicilerin en iyi hizmeti vermesi konusunda yanımızda. İstanbul bu fırsatı bir daha ya yakalar ya yakalayamaz. Gelin bu fırsatı beraberce değerlendirelim. Gelin dünyanın en güzel şehri olan İstanbul’a en iyi taksicilik sistemini kuralım. Bunu birlikte başaracağımıza inanıyorum.”





“KALİTE KALİTE KALİTE…”

Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Binali Yıldırım da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın UBER konusunda açık talimatı olduğuna dikkat çekerek, “Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse iş yapamaz. Yaptığımız mevzuat düzenlemesinden sonra düzenlemeden sonra, her gün UBER işinden vazgeçenlerin sayısı 200-300. Şu ana kadar 7 bini geçti. Kendi işlerine döndüler, kendi işlerine” diye konuştu.

“Bundan sonra bizim görevimiz; yasa dışı, bedavadan, uyanıklık yaparak sizin alanınıza giren bu teşkilatı buradan çıkaracağız. Hiçbir tereddüdünüz olmasın” diyen Yıldırım, taksicilere; “Bir kardeşiniz olarak, milletim adına şunu istiyorum; kalite kalite kalite...” dedi.