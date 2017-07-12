Başbakan Yıldırım 15 Temmuz sempozyumunda

Başbakan Binali Yıldırım, "Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu"nda konuşuyor. Yıldırım'ın açıklamaları:

DARBE YAŞAMAYAN KİŞİ YOK"

"Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin hep yanlarında olacağız.

15 Temmuz'da da yine Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Gazi Meclis'in özel oturumunda beraber olacağız.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da darbe yaşamayan bir kişi yok maalesef. Umut ediyorum, 15 Temmuz 2016'dan sonra dünyaya gelen yurttaşlarımız bir daha böyle acı olay yaşamaz.

"HAİNLER CEZALARINI ALACAKLAR"

Hainler hak ettikleri cezayı hukuk içinde alacaklar. Bunların pişkince masum rolü oynamalarından kimse etkilenmesin.

Her şey dünyanın gözü önünde oldu. 1 dolara üniformalarını sattılar, ruhlarını sattılar. Şunu dünya alem bilsin, ihanetlerinin bedelini ödemeyen tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu mücadele devam edecek.

"ALMANYA 500 BİN ÇALIŞANI KAPININ ÖNÜNE KOYDU"

Hiçbir devlet kendisine sadakat göstermeyenlerle çalışmaz. Bu genel kural. Almanya birleştiğinde 500 bin devlet çalışanı kapının önüne koydu. Kendi içinde hainler olduğunu bile bile nasıl ülkeyi yöneteceksiniz?

"81 İL SOKAKTAYDI"

Milyonlar, darbenin en yoğun hissedildiği Ankara'da, İstanbul'da değil, 81 ilde sokaklardaydı, tankların üzerindeydi. Birbirlerini o güne kadar görmemiş insanlar ölümüne kardeş oldu. O gece bütün dünyaya Türk milletinin gücünün gösterildiği gün. Düşmanların bir kez daha korkudan titretildiği gün. Hiç birbirini tanımıyan insanlar birbirine kol kanat gerdiler.

"20 TEMMUZ DARBESİ DİYE BİR ŞEY ÇIKARDILAR"

Ana muhalefetin 'adalet' adı altında FETÖ'cüleri masum gösterme çalışmalarına şahit oluyoruz. 'Kontrollü darbe' tutmadı, şimdi de '20 Temmuz darbesi' diye bir şey icat ettiler.

"KARARLI MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Sadece FETÖ ile değil, 3 terör örgütü ile mücadele eden bir ülkeyiz. FETÖ mensubu olduğu belirlenenler kamu ile ilişiği kesildi. TSK'nın her kademesine sızmış terör elemanları büyük ölçüde tasfiye edildi. Örgütle çalışan STK'lar, yayın organları kapatıldı. Bu kararlı mücadele devam edecek.

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