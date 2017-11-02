Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'da kadınlar meydanlardaydı

Başbakan Yıldırım, "Karar Alma Mekanizmalarında Kadın" temalı sempozyumun kapanış oturumunda açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

"ERKEKLER KADINLARIN FİKİRLERİNİ ALIR"

"Karar alma mekanizmalarında zaten erkeğin rolü yok. Biz erkekler kadınların fikirlerini alır onun satışını yaparız.

Dünya krizler, savaşlar, açlık, yoksulluk... Pek çok dram yaşıyor. Bu ağır krizlerin önemli bir kısmı da bölgemizde. Türkiye olarak bu krizlerin çözümü için çok yönlü çalışmalarımızı yürütüyoruz. Suriye'de, Irak'ta yaşanan kriz nedeniyle 3.5 milyona yakın insanlara kucak açan ülke Türkiye'dir. Bu insanların Türkiye'de 300 bine yakın yeni bebek oldu. Gözlerini Türkiye'de dünyaya açtı. Bunlar arasında kız bebeklerimiz, erkek bebeklerimiz var. Türkiye kültüründen, medeniyetinden aldığı tecrübe ile bu insanlara kucak açıyor.

Türkiye sorunların çözümü konusunda önemli adım atıyor. Yaşadığımız sıkıntılı dönemin çıkış yolu Türkiye'nin önerileridir.

KUZEY IRAK'TA YAŞANILANLARI GÖRDÜK

Kuzey Irak'ta yaşananları gördük, Türkiye olarak zamanlıca uyarılarımızı yaptık. Buna rağmen bunlar dikkate alınmadı, sonunda mağdur olan oradaki insanlar oldu. Bu işi yapanlar da bedelini ödedi. Hür dünyanın vicdanı olmaya devam edeceğiz.

Kadınlarımızı bu öncü misyonumuzun bayrakları olarak görüyoruz. Bütün toplumlarda kadınlar yönetimi adil, barışçı olmaya sevk eden önemli bir güç teşkil ediyor. Yaraları saran, yoksulların intikamına yetişen kimselere kimse olan kadınlarımız değil mi? Ben inanıyorum ki birgün bölgemiz huzura kavuştuğunda Türk kadını minnetle, şükranla anılacak.

15 TEMMUZ'DA MEYDANLARA EN ÖNCE KADINLARIMIZ İNDİ

Türk kadını bugün Türkiye'nin ekonomisine, siyasetine, sosyal hayatına, akademik hayata, bütün kurumlara ağırlığını koymuş durumda. Para sizde, güç sizde. Ayrıca üniversitelerde hocaların yüzde 54'ü kadın. İlim de sizde, irfan da sizde. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız milleti meydanlara davet ettiğinde meydanlara en önce inen kadınlarımız oldu. Kadınlarımız o gece alçaklara geçit vermedi. Yeri geldi arabaya bindi şoförlük yaptı, yeri geldi tankın üzerine çıktı, alçaklara geçit vermedi. Böyle yiğit kadınları olan bir milletin sırtı yere gelmez.



Türk kadını tarih boyunca bu rolü başarıyla üstlenmiş, karar alma mekanizmalarında hep etkili olmuştur. Osmanlı tarihine bakın, kadın sultanların saltanattaki ağırlığına bakın göreceksiniz.

İstiklalimiz için de, istikbalimiz için de kadın erkek beraber mücadele ediyoruz. Ortak enerji ile 2023 hedeflerimiz yolunda, emin adımlarla ilerliyoruz.

AK PARTİ'NİN 15 YILLIK İKTİDARININ MİMARLARINDAN BİRİ KADINDIR

AK Parti'nin 15 yıllık iktidarının en büyük mimarlarından biri kadınlardır. Karar mekanizmanlarında aldığı roller sayesinde 15 yılın başarısında kadınlarımızın çok önemli katkısı vardır.

2004 yılında ülkemizde kadın erkek eşitliği, 2010 yılında da anayasal güvence sağlayan iktidar AK Parti iktidarı olmuştur.

Kendi kendinin patronu olan kadın ekonominin de ana direği olacaktır. KOBİ'lerde de gittikçe kadınlarımızın artan bir ağırlığını hissediyoruz. Buna destek olmak için yasal düzenlemeler de yaptık."