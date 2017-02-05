Başbakan Yıldırım: 2007'de yarım kalan işi bitireceğiz

Başbakan Yıldırım bugüne kadar kurulan 11 sandıktan yüzlerinin akıyla çıktıklarını ve millete karşı mahcup olmadıklarını söyledi.

Nisan ayında yapılacak halk oylamasının bir genel seçim olmadığını işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"2007'DE YARIM KALAN İŞ TAMAMLANACAK"

"Bu sadece ve sadece 2007'de başlattığımız yarım kalan işin tamamlanmasıdır. 2007'de AK Parti cumhurbaşkanlığı seçimini mecliste yapamadı. Neden yapamadı? Ana muhalefet partisi bir 367 icadı çıkardı ve vesayet odakları o gün AK Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirmedi. Akılları sıra bir başarı yakaladılar.

AK Parti her zaman sorun çözümsüz hale geldiğinde adres olarak milleti gösterdi. O gün de dedik ki, 'eğer milletin vekilleri olarak bize cumhurbaşkanı seçtirmezseniz biz de milletin kendisine gideriz.' Asıl gelince vekilin hükmü olmaz. 21 Ekim 2007'de cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi için bir halk oylaması yaptık. Bu referandum yüzde 70'e yakın bir oranla halk oylamasıyla kabul edildi. Bunun ilk uygulamasını da 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerek gerçekleştirdik. Gerçek anlamda cumhurun başkanı, halkın başkanı cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan göreve başladı."





"BÜROKRASİ VE HİZMETLER HIZLANACAK"

"Bu anayasa değişikliğiyle bürokrasi hızlanacak, işler hızlanacak, hizmetlerin engellenmesinin önüne geçilecek ve verilen vaatler birer birer gerçekleşecek."

"KAFALARI KARIŞTIRIYORLAR

"2007'de cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçilmesi uygun olarak yapılan bir değişikliktir. İşi abartıp rejim değişikliği, Türkiye'nin ölüm kalım meselesi gibi kanırtmaya çalışmak halkın iradesine, halkın kararına karşı sadakatsizliktir, saygısızlıktır. Ana muhalefet partisinin de yaptığı şey kafaları karıştırmak ve Türkiye'nin geleceğe, aydınlık yarınlara yol almasını sağlayacak bu tarihi değişimi, dönüşümü gölgelemektir"

"5 YIL SEÇİM DEĞİL, HİZMETLER KONUŞULACAK"

"Ayrıca sistem, meclisle cumhurbaşkanlığı seçiminin aynı anda yapılmasını öngörüyor. Aynı gün iki sandık kurulacak, birinde cumhurbaşkanı seçilecek diğerinde ise meclisin yetkilileri, milletvekilleri seçilecek. 5 yıl süreyle artık seçim konuşulmayacak. Ülkede hizmetler yapılacak. Meclis, hükümetin ihtiyacı olan düzenlemeleri yapacak, halkın ihtiyacı olan kanunlar yapacak"

"CUMHURBAŞKANINI YARGILAMAK KOLAYLAŞACAK"

"Mevcut Anayasada cumhurbaşkanının çok büyük yetkileri var ama hiç sorumluluğu yok. Sadece vatana ihanetten cumhurbaşkanını yüce divana gönderebiliyor. Nasıl gönderiyorsunuz.? Meclisteki milletvekillerinin dörtte üçünün yani yüzde 75'inin vereceği kabul oyuyla gönderiyor. Yeni sistemde ne oluyor? Cumhurbaşkanında yine aynı yetkiler var ama cumhurbaşkanı, bakanları, yardımcıları herhangi bir suçta yargılanmak üzere suçlanabiliyor ve meclisten yüce divana gönderme oranı da yüzde 66'dır. Daha az güvence daha az suçlama. Hani nerede bunun cumhurbaşkanına sınırsız yetki ve sorumsuzluk? Bu tamamen bir karalamadır"

"İLK DÖRT MADDE, YANİ RABİA YERLİ YERİNDE"

"Değerli kardeşlerim, bir başka iddia da 'Üniter devlet yapısı bozuluyor, eyalet sistemi geliyor.' külliyen yalan." diyen Yıldırım, "Anayasanın ilk dört maddesi yerli yerinde duruyor, yapılan değişiklikle sistem değişikliği dışında üniter yapıyı değiştiren bir düzenleme asla ve asla söz konusu değil. Anayasanın ilk maddelerinde belli. Bayrağın rengi kırmızı, al, ay yıldızlı bayrak. Resmi marşı, İstiklal Marşı. Ülkesiyle, milletiyle bölünmez bir bütün. Yani 780 bin kilometrekare vatan toprağında tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Yani Rabia. Gerisi angarya, yüz üstü çok süründün ayağı kalk Sakarya." diye konuştu.