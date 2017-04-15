Başbakan Yıldırım 51 ilde miting yaptı

Kampanya dönemi boyunca 51 ile giden Binali Yıldırım, ilk mitingini Kahramankazan'da, son mitingini ise İstanbul'da yaptı.

51 İLDE MİTİNG YAPTI

Başbakan Yıldırım, partisince Amasya, Tokat, Bartın, Sinop, Kırşehir, Nevşehir, Bingöl, Muş, Düzce, Bolu, Balıkesir, Yalova, Bursa, Ardahan, Artvin, Çankırı, Karabük, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Sivas, Iğdır, Tunceli, Batman, Burdur, Isparta, Bitlis, Siirt, Uşak, Muğla, Karaman, Niğde, Edirne, Kırklareli, Kars, Ağrı, Van, Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye, Şırnak, Hakkari, Aydın, Kütahya ve Bilecik'te düzenlenen mitinglerde halka hitap etti.

Başbakan Yıldırım, Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir programlarına ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldı. Seçim bölgesi İzmir'de yoğun kampanya dönemi geçiren Yıldırım, İzmir'in ilçelerinde mitingler yaptı.

MEGA PROJELERİN TEMELİ ATILDI

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deni̇z Zaferi̇'ni̇n 102. yılı dolayısıyla şehre giden Yıldırım, Lapseki ilçesinde "Dünyanın En Uzun Aralıklı Köprüsü" unvanına sahip olacak Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temel atma törenine katıldı. Yıldırım, aynı gün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yukarıköy köyünde depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi, konteyner kenti ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, 17 Mart'ta Gümüşhane mitinginin ardından Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı süren, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli'nin temelini attı. Yıldırım, 12 Mart'ta Bursa'da düzenlenen miting öncesinde, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesiminin açılışını da gerçekleştirdi.

Birçok ilde yapımı tamamlanan yatırımların açılışını yapan Yıldırım, bazı projelerin de temel atma törenlerine katıldı. Dün Ankara'nın Altındağ, Keçiören, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde halka hitap eden Yıldırım, kampanya programını bugün İstanbul'da tamamlayacak. Başbakan Yıldırım, son mitinglerini İstanbul'un Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde gerçekleştirecek.