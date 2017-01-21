Başbakan Yıldırım 7 Şubat'ı işaret etti

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ENERJİ DOLU, DİPDİRİ..

Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili konuşanların bir kez daha tuş olduklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, 7 Şubat'ta meydanlarda enerji dolu, dipdiri grupları görmek istediği belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım, şöyle konuştu; "Konuşanlar, senaryo yazanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar, bir kez daha tuş oldular. İnşallah milletimiz de bu mücadeleyi 'evet' oyuyla taçlandıracak, Türkiye yeni bir döneme girecek. Bir kez daha bu önemli kararın verilmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimi, başta Sayın Cumhurbaşkanımızı olmak üzere tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. 7 Şubat'ta enerji dolu, dipdiri olarak meydanlara inmek için sabırsızlanan bir grubu karşımda görmek istiyorum."