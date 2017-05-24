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Başbakan Yıldırım ABD'nin BM temsilcisi Haley'le görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile Türkiye'ye sığınan yabancıları görüştü.

24.05.2017 - 00:02
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Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım'ın, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye ziyarette bulunan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley'i, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde kabulünde, bölgesel gelişmeler ve terörle mücadele üzerinde duruldu.

Başbakan Yıldırım ABD'nin BM temsilcisi Haley'le görüştü

Başbakan Yıldırım'ın, Türkiye programı kapsamında geçici koruma altındaki Suriyelilerin barındığı kamplarda da incelemelerde bulunacak olan Haley ile görüşmesinde, Suriyeliler başta olmak üzere, Türkiye'ye sığınan yabancılara sağlanan imkan ve hizmetler değerlendirildi.

Başbakan Yıldırım ABD'nin BM temsilcisi Haley'le görüştü

Beklentilerin altında kalan uluslararası iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yapılan kabulde, Türkiye'nin, bu konuda BM'den ve özellikle Güvenlik Konseyi'nden beklentileri ifade edildi.

Kabulde, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass ile diğer yetkililer de hazır bulundu.

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