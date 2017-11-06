Başbakan Yıldırım ABD'ye 5 kritik dosya ile gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, çok kritik bir süreçte Amerika'da temaslarda bulunacak.

GÖRÜŞÜLMESİ PLANLANAN KONULAR

7-10 Kasım tarihleri arasında ülkede olacak olan Başbakan, 5 konuyu masaya yatıracak.

* Vize Krizi

* ABD'nin YPG'ye silah yardımı

* FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi

* Örtülü silah ambargosu

* Her iki ülkedeki tutuklamalar





3 BAKAN EŞLİK EDİYOR

Başbakan Binali Yıldırım'a bu ziyaretinde 3 bakan da eşlik edecek. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Eneri ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da ABD'ye gidiyor.

