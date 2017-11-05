taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8881
EURO
4,5130
ALTIN
158,77
PETR
62,0700

Başbakan Yıldırım ABD'ye gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, 7-10 Kasım'da ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşecek.

05.11.2017 - 15:30
  1. Haberler
  2. İç Haber

Başbakan Yıldırım ABD'ye gidecek

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, 7-10 Kasım'da Washington ve New York'ta bazı temaslarda bulunacak. Söz konusu ziyaret, ABD'de yeni yönetimin göreve gelmesinden sonra Türkiye'den ABD’ye başbakan düzeyinde gerçekleştirilecek ilk ziyaret olacak.

Ziyaret sırasında Başbakan Yıldırım'a Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik edecek.

Yıldırım'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yapacağı görüşmenin yanı sıra, Washington ve New York'ta kanaat önderleri, Türk ve akraba toplulukları ile Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileri, medya mensupları, yatırımcılar ve iş adamlarıyla bir araya gelmesi öngörülüyor.

PENCE İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Yardımcısı Pence ile yapılacak görüşmelerde, ikili siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerle, Suriye, Irak dahil bölgesel konuların yanı sıra ortak gündemde yer alan başta FETÖ, DEAŞ, PYD/YPG olmak üzere terörle mücadele, sığınmacılar meselesi ve vize sorununun çözümü konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Görüşmelerin, ABD ile bazı konulardaki görüş farklılıklarının giderilmesi ve iş birliğinin ilerletilmesi yönündeki ortak çabaların sürdürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Başbakan Yıldırım'ın ziyareti, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin temel mesajlar ile Türkiye'nin bölgesinde ve dünyadaki rolü ile ekonomik ve ticari potansiyelinin vurgulanması açısından da önemli bir fırsat oluşturacak.

İlginizi Çekebilir
Beşiktaş'ta cam filmi yasağı protesto edildi
Beşiktaş'ta toplanan oto aksesuarcılar cam filminin yasaklanmasını protesto ettiler.
Van'da 200 bin TL'lik bakır kablo çalındı
Van'ın Tuşba ilçesinde VEDAŞ' ait Diyarbakırlı bir firma tarafından, yer altında döşenen enerji nakil hatlarındaki bakır kablolar çalındı.
Diyarbakır'da kadayıf tescili sevinci
Diyarbakır'ın geleneksel tatlısı "burma kadayıf"ın tescil edilmesi üretici ve vatandaşları sevindirdi.
Şehit polisin annesi: Operasyona gideceğini söylemezdi
Şehit olan Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir'in annesi Saliha Üray, mesleğini çok seven şehit oğluyla telefondaki konuşmalarını anlattı
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan'da prenslere ve bakanlara gözaltı dalgası

Suudi Arabistan'da prenslere ve bakanlara gözaltı dalgası

304
Fenerbahçe'nin iki hoca adayı var

Fenerbahçe'nin iki hoca adayı var

187
Nazlı Çelik'e siyasete katılacak mısınız sorusu

Nazlı Çelik'e siyasete katılacak mısınız sorusu

63
TEOG yerine yeni sistem

TEOG yerine yeni sistem

472
Sunucu, örümcek var diyerek eteğini kaldırdı

Sunucu, örümcek var diyerek eteğini kaldırdı

64
ASELSAN'dan denizde elektronik harp sistemleri

ASELSAN'dan denizde elektronik harp sistemleri

77
Barcelona-Sevilla maçında özgürlük sloganları

Barcelona-Sevilla maçında özgürlük sloganları

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM