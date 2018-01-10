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Başbakan Yıldırım Adalet Şurası'nda

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adalet Şurası'nda konuşuyor.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 12:49..
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Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

ADALET DEĞİŞMEYEN TEK ŞEYDİR

"Adalet devletin temelidir. Adalet aslında dünyada düzenin, aynı zamanda devletlerin de temel direğidir. Tarih boyunca adalet devlet hayatımızın en temel unsuru olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Siyasal sistemler farklı fikir ve teoriler hep olmuş olmaya da devam edecek. Bu süreçte değişmeyen tek bir şey var, oda adalettir. Adalet insanı merkeze alan, insanı erdemle yaşatan sosyal ve siyasi bir düzen arayışıdır.

Sosyal politikaların esası da adalet olmuştur. Dezavantajlı grupların korunması bize göre adaletin olmazsa olmaz şartıdır. Sosyal barış, ekonomik istikrar, devlet düzeni ancak ve ancak iyi çalışan adalet sistemi ile düzelebilir. Geciken adalet vicdanları yakan bir ateşe dönüşmektedir. Zamana yenilen mevzuat hükümleri tamamen gözden geçirildi.

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