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Başbakan Yıldırım Adana'da

Mersin'deki Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin açılışına katılmak üzerere Adana'ya gelen Başbakan, vatandaşlarla buluştu.

03.02.2017 - 15:38
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Özel uçakla Adana Havalimanı’na gelen Başbakan Binali Yıldırım, otobüsle cuma namazını kılacağı havalimanı yakınındaki camiye hareket etti.

Yıldırım, Vali Mahmut Demirtaş, bazı bakanlar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile birlikte cuma namazını kılacağı Bakımyurdu Caddesi’ndeki Hasan Gülek Camii’ne geldi.

Başbakan Yıldırım Adana'da

SEVGİ SELİYLE KARŞILAŞTI

Başbakan Yıldırım Cuma namazını kıldıktan sonra cami çıkışında Adanalıların sevgi seliyle karşılaştı.

Başbakan Yıldırım'a Adana'da sevgi seli VİDEO

Başbakan Yıldırım Adana'da

Başbakan Yıldırım vatandaşları selamladıktan sonra "Referandumda ’evet’ diyecek misiniz?" diye sordu. Vatandaşlardan "evet" cevabını alan Başbakan Yıldırım, "Evet, evet, evet" diyerek karşılık vererek referandum provası yaptı.

Başbakan Yıldırım Adana'da

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