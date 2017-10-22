Başbakan Yıldırım, Ağın Köprüsü'nü havadan inceledi

Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde temelini attığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Elazığ'daki Ağın (Karamağara) Köprüsü'nü helikopterden inceledi.

YILDIRIM PROJEYİ HAVADAN İNCELEDİ

Yıldırım, Keban Baraj Gölü üzerinde yapılan ve Türkiye'nin en uzun dördüncü asma köprüsü olan Ağın Köprüsü'nü helikopterden inceledi. Yıldırım, daha sonra kendi kullandığı makam aracıyla köprüden geçti. Bir süre makam aracını kullanan Yıldırım'a, Vali Çetin Oktay Kaldırım eşlik etti. Başbakan Yıldırım, bu sırada yanına gelen vatandaşlarla tokalaştı, ayaküstü sohbet etti.

"KÖPRÜ BAHANE AĞRILILARLA KUCAKLAŞMAK ŞAHANE"

Bu sırada Ağınlılara hitap eden Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminden bu yana yakından takip ettiği Ağın Köprüsü'ne ilişkin, "Ağınlılar yolumuzu kestiler, 'Ağın Köprüsü ne olacak' dediler? Ben de 'Biz Türkiye'de dağları deliyoruz, tüneller yapıyoruz, köprüler yapıyoruz. Yolları da yaparız, hepsini de yaparız. Buna Ağın Köprüsü de dahil' dedim. Ondan sonra köprüye eskiden başlanmış ama yanlış başlanmış. Olacak bir iş değil. Yaptık, bitirdik ama gelip görmek, açmak nasip olmadı. Hep içimde bir ukde. Nasipte sizi görmek, sizlerle tanışmak varmış. Köprü bahane, Ağınlılarla kucaklaşmak şahane." ifadelerini kullandı.

"Ağın'da suç oranı sıfır, buna bir alkış isterim." diyen Yıldırım , "Hapishane yok, hapishaneye ihtiyaç da...Ama hastaneye ihtiyaç var değil mi? Hastane işi tamam." diye konuştu.

40 YIL FERİBOT YOLCULUĞU YAPILDI

Keban Barajı sonrasında su altında kalan yol nedeniyle Ağın'a ulaşım, baraja su tutulduğu 1975'ten bu yana feribotla sağlanıyordu. Karayolu ulaşımı ise köprü yapımı öncesi Elazığ'a Arapgir ilçesi üzerinden gerçekleştiriliyordu.

Türkiye'nin en uzun dördüncü asma köprüsü olan Ağın ilçesindeki köprünün temeli 2001'de atıldı. Projede yapılan değişiklikle 2012'de tekrar ihale edilen köprünün resmi açılışı 18 Şubat 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

ORTA AÇIKLIK AÇISINDAN TÜRKİYE'DE İKİNCİ

Ağın Köprüsü ile hem karayoluyla seyahat süresi bir saat kısaldı hem de kesintisiz ulaşım sağlandı. 520 metre uzunluğundaki köprü, gergin eğik askılı köprüler içinde orta açıklık açısından Türkiye'nin ikinci köprüsü özelliğini de taşıyor.