Başbakan Yıldırım AK Parti Bartın İl Kongresi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını sert bir dille eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı gibi, "Ben yaptım oldu" demekle olmayacağını ifade eden Başbakan, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu yineledi.

"BEN YAPTIM DEMEKLE OLUYOR MU"

Başbakan Yıldırım, "Amerika Başkanı bir gün çıktı, böyle de böbürlenerek, imzasını da göstererek efendim bir kağıda imza attı. Neymiş, Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapacakmış. Gençler, 'Ben yaptım, oldu' demekle oluyor mu? Olmuyor. O gün 'Yanlış hesap Kudüs'ten döner, Kudüs sahipsiz değil.' dedik. ABD'nin kibirli kararına karşı 'biz bu kararı tanımıyoruz Kudüs Filistin'in başkentidir' diye yeni bir karar aldık." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım: Trump'ın kararını tanımıyoruz VİDEO

"ABD TEK BAŞINA KALDI"

Başbakan Yıldırım ayrıca, "BMGK'nın 14 üyesi ABD'ye karşı bu kararı kınayan oy verdi. Sadece ABD tek başına kaldı.

"HER ÜLKE KENDİ KADERİNİ KENDİ BELİRLER"

Bu karar gelir gelmez Amerika Başkanı bütün ülkeleri arayarak, aramakla kalmayıp tehdit ederek 'Bu karara karşı oy kullanırsanız sizlere para, destek vermeyeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Biz büyük ülkeyiz, karışmam ha' diye gözdağı vermeye çalıştı ama bir şeyi hesap edemedi. Hesap edemediği şey, siz ne kadar büyük olursanız olun dünyada her ülke, bayrağı, toprağı, egemenliği olan her ülke kendi kararını kendi verir, kendi kaderini kendi belirler.

"HİÇ KİMSE RACON KESEMEZ"

Bu topraklarda 100 yıl önce ortaya konan planların, projelerin bölgenin iradesi dışında olduğu ve yürüyemeyeceği bugün çok açık şekilde ortaya çıkmıştır. Bölge hakkında dizayn yapanlar, karar verenler bugün yine aynısını yapmaya çalışıyorlar ama Türkiye var. Türkiye ne diyor; bu bölgede bize rağmen, bu bölgedeki ülkelere rağmen hiç kimse binlerce kilometre uzaktan gelip plan yapamaz, racon kesemez.

"TÜRKİYE KÜRESEL BARIŞIN VE İSTİKRARIN GÜVENCESİDİR"

Türkiye sadece kendisi için değil bölge için güçlü olmak zorunda. Türkiye Suriye'de iç savaşın bitmesi için yoğun gayret gösteriyor. Türkiye, küresel barış ve istikrarın da güvencesidir.

"TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

2018 bütçesinde ne var? Büyüme kalkınma, refahın artması, iş ve aş var. Aydınlık Türkiye'nin açılan kapıları var. Türkiye ekonomisi güvenle büyümeye devam ediyor. Yüzde 11,1 büyüme Türkiye'nin iyi yolda olduğunun en açık göstergesidir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN HABERİ YOK"

Bugün Kılıçdaroğlu'nu erinmedim dinledim. Anlatıyor diyor ki 'muhtarlar size 5 müjdem var' diyor. Millet nedir diye can kulağıyla dinliyor. Sadece size ait muhtarlar kanunu çıkaracağım diyor. Allah Allah. Ya Türkiye Cumhuriyeti kuruluş tarihinden itibaren bunların kanunu yok mu? Bir bakın bakalım. Gariban daha muhtarlara ait özel bir kanun olduğundan haberi yok. Sonra baktım muhtarların ne derdi varmış. Ne yapılmış. Bugüne kadar muhtarlara yönelik çok önemli düzenlemeleri AK Parti Hükümeti yaptı.

Muhtarların taleplerini bilgisayar ortamında talep ediyoruz. Bunun için İçişleri Bakanlığı'nda özel bir daire kuruldu: Muhtarlar Dairesi. Oraya taleplerinizi yazıyorsunuz, o talepler takip ediliyor, size dönüş yapılıyor. Muhtarların valiliklerde vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı, diğer belediyelerde de bir başkan yardımcısı muhtarlardan sorumlu olarak görev yapıyor. Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Biz iktidar olursak belediyelerden muhtarların işiyle ilgili görevlendirmeler yapacağız'. Bunlar yapılmış Kılıçdaroğlu... Kanunları da var. Bu ihtiyaçların hepsi düşünülmüş. 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan ettik. Daha önemlisi 2002'de muhtarlar 97 lira para alıyordu. Şimdi ne kadar alıyorlar, 1503 lira para alıyorlar. Buna ilaveten sigorta, emeklilik primlerini de devlet yatırıyor. Bunu da üzerine koyduğun zaman 2116 lira her bir muhtarımıza kaynak aktarıyoruz. Daha fazlasını hak ediyorlar. Ama Kılıçdaroğlu bunları söylüyor da 'Getirdiğimiz kanuna ne vermişler diye bakın' dedim, ret vermişler. Maaşlar artacak, primlerini devlet verecek, ana muhalefet partisi 'Ben yokum diyor. Ondan sonra 'Muhtarlara kanun çıkaracağız' diye bol keseden atıyor. Önce mevcudu öğren" diye konuştu.

