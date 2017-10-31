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Başbakan Yıldırım AK Parti grup toplantısında

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

31.10.2017 - 11:46
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Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

İzmir'de iş dünyamızla, parti teşkilatlarımızla bir araya geldik. Konya'da 1 milyar 400 milyon değerinde 50 eserin açılışını yaptık. Pazar günü ise ülkemizin dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleşti.

CUMHURİYETİN 100. YILINA YALNIZCA 6 YIL KALDI

2023 hedeflerimize, Cumhuriyetimizin 100. yılına kararlı adımlarla yürüyoruz. İstiklal Harbimizi zafere taşıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyetin 100. yılına sadece 6 yıl kaldı.

HEDEFLERİMİZDEN HİÇ ŞAŞMADIK

Demokrasimize yönelik birçok saldırı ile karşı karşıya kaldık son yıllarda. Bütün bu mücadeleyi verirken istikametimizi asla kaybetmedik, hedeflerimizden hiç şaşmadık. Milletin desteğini alanların sırtı yere gelmez. Diz çöktürmeye çalıştılar çökmedik, dizginlemeye çalıştılar inadına şaha kalktık.

Türkiye 15 Temmuz'a rağmen, terör ile yoğun mücadeleye rağmen bu senenin ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde bir büyüme gerçekleştirildi.

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