Başbakan Yıldırım'dan zulme karşı duruş çağrısı

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda dün Gazze'de yaşananlara da değindi.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUM"

ABD'nin, Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini başkent ilan ettiği Kudüs'e taşıması ve Gazze'de Filistin halkına yapılan zulme Türkiye'nin sessiz kalmayacağını belirten Yıldırım, "Zulme karşı duruş adı altında, bir büyük buluşma gerçekleştireceğiz. Cuma günü saat 15.00'da yapılacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu milletimizin birliğini, beraberliğini göstermek amacıyla gerçekleşecek buluşmadır. Parti mitingi değildir." açıklamasında bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dün bütün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olduk. ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı sonrası silahı olmayan gençler, insanlar protesto ettiler. Barışçı gösteri yapan mazlum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddet ve lanetle kınıyoruz. Barış iklimine benzin döken ABD yönetimini de kınıyoruz.

Şu ana kadar 60'a yakın kardeşimiz şehit oldu. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizle dayanışma göstermek amacıyla 3 günlük yas ilan ettik, bayraklarımızı yarıya indirdik. Ayrıca Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi de istişareler için çağırdık. Ayrıca TBMM de bugün özel bir oturum gerçekleştirecek.





"BU KARARI BARIŞA KARŞI SABOTAJ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 milyon vatandaşı Kudüs'e bugünden sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır. ABD yönetimleri bilmelidir ki masumlara kurşun yağdıranlar aba olmayacaktır. Bu kararı barışa karşı sabotaj olarak görüyoruz, bizim için yok hükmündedir.

BM'de 128 ülke ABD'nin bu karardan vazgeçmesini, büyükelçiliğin taşınmaması yönünde karar aldı. Maalesef ABD yönetimi 128 ülkenin iradesini yok sayarak ısrar etti, sonuç 60 insanın hayatını kaybetmesi, 3 bin insanın yaralanması. Bölgede küresel barış adına son derece vahim bir durum cereyan etmektedir. ABD elçiliğinin kan dökülerek açılması son derece kaygı vericidir.





"LANETLE KINIYORUZ"

İsrail'in linç politikasını lanetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Türk milleti bütün varlığı ile Filistin davasına geçmişte olduğu gibi sahip çıkmaya devam edecektir. Filistinli kardeşlerimizin yaralarını saracağız, yanlarında olacağız. 81 milyon vatan evladının kalbi Filistin ile atmaktadır. Bütün insanlığı bu vahşete karşı durmaya davet ediyorum, lanetlemeye davet ediyorum.

İslam ülkeleri, İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmeli, tek ses olmalı, tek yürek olmalıdır. İslam dünyası birlik göstermek zorundadır. Türkiye bu zulme sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır.





"ZULME KARŞI DURUŞ ADI ALTINDA BÜYÜK BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul Deklarasyonunda Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu tüm dünyaya ilan edilmişti. Türkiye olarak biz bu kararın sonuna kadar arkasındayız. 1967 sınırları dahilinde, bağımsız, egemen, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin vücut bulması barış için, kardeşlik için tek ve yegane yoldur. Zulme karşı duruş adı altında, bir büyük buluşma gerçekleştireceğiz. Cuma günü saat 15.00'da yapılacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu milletimizin birliğini, beraberliğini göstermek amacıyla gerçekleşecek buluşmadır. Parti mitingi değildir. Önemli bir buluşma olacaktır."