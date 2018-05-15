taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.129
USD
4,3859
EURO
5,2313
ALTIN
184,81
PETR
78,6300

Başbakan Yıldırım'dan zulme karşı duruş çağrısı

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında ABD ve İsrail'i Gazze'de yaşananlarla ilgili kınadıklarını söyledi.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 12:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Başbakan Yıldırım'dan zulme karşı duruş çağrısı

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda dün Gazze'de yaşananlara da değindi.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUM"

ABD'nin, Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini başkent ilan ettiği Kudüs'e taşıması ve Gazze'de Filistin halkına yapılan zulme Türkiye'nin sessiz kalmayacağını belirten Yıldırım, "Zulme karşı duruş adı altında, bir büyük buluşma gerçekleştireceğiz. Cuma günü saat 15.00'da yapılacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu milletimizin birliğini, beraberliğini göstermek amacıyla gerçekleşecek buluşmadır. Parti mitingi değildir." açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım'dan zulme karşı duruş çağrısı

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dün bütün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olduk. ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı sonrası silahı olmayan gençler, insanlar protesto ettiler. Barışçı gösteri yapan mazlum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddet ve lanetle kınıyoruz. Barış iklimine benzin döken ABD yönetimini de kınıyoruz.

Şu ana kadar 60'a yakın kardeşimiz şehit oldu. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizle dayanışma göstermek amacıyla 3 günlük yas ilan ettik, bayraklarımızı yarıya indirdik. Ayrıca Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi de istişareler için çağırdık. Ayrıca TBMM de bugün özel bir oturum gerçekleştirecek.

Başbakan Yıldırım'dan zulme karşı duruş çağrısı

"BU KARARI BARIŞA KARŞI SABOTAJ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 milyon vatandaşı Kudüs'e bugünden sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır. ABD yönetimleri bilmelidir ki masumlara kurşun yağdıranlar aba olmayacaktır. Bu kararı barışa karşı sabotaj olarak görüyoruz, bizim için yok hükmündedir.

BM'de 128 ülke ABD'nin bu karardan vazgeçmesini, büyükelçiliğin taşınmaması yönünde karar aldı. Maalesef ABD yönetimi 128 ülkenin iradesini yok sayarak ısrar etti, sonuç 60 insanın hayatını kaybetmesi, 3 bin insanın yaralanması. Bölgede küresel barış adına son derece vahim bir durum cereyan etmektedir. ABD elçiliğinin kan dökülerek açılması son derece kaygı vericidir.

Başbakan Yıldırım'dan zulme karşı duruş çağrısı


"LANETLE KINIYORUZ"

İsrail'in linç politikasını lanetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Türk milleti bütün varlığı ile Filistin davasına geçmişte olduğu gibi sahip çıkmaya devam edecektir. Filistinli kardeşlerimizin yaralarını saracağız, yanlarında olacağız. 81 milyon vatan evladının kalbi Filistin ile atmaktadır. Bütün insanlığı bu vahşete karşı durmaya davet ediyorum, lanetlemeye davet ediyorum.

İslam ülkeleri, İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmeli, tek ses olmalı, tek yürek olmalıdır. İslam dünyası birlik göstermek zorundadır. Türkiye bu zulme sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır.

Başbakan Yıldırım'dan zulme karşı duruş çağrısı


"ZULME KARŞI DURUŞ ADI ALTINDA BÜYÜK BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul Deklarasyonunda Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu tüm dünyaya ilan edilmişti. Türkiye olarak biz bu kararın sonuna kadar arkasındayız. 1967 sınırları dahilinde, bağımsız, egemen, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin vücut bulması barış için, kardeşlik için tek ve yegane yoldur. Zulme karşı duruş adı altında, bir büyük buluşma gerçekleştireceğiz. Cuma günü saat 15.00'da yapılacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu milletimizin birliğini, beraberliğini göstermek amacıyla gerçekleşecek buluşmadır. Parti mitingi değildir. Önemli bir buluşma olacaktır."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
'Ak pelikanların dansı' gökyüzünü renklendirdi
Bursa'nın Karacabey ilçesi semalarında adeta dans eder gibi süzülen ak pelikan sürüleri havadan görüntülendi.
'FETO'nun Bursa'daki malikanesi' devlete geçecek
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için yaptırıldığı ve örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı gerekçesiyle el konulma tedbiri uygulanan malikanenin devlete geçmesi için hazırlanan iddianame kabul edildi.
Şehit edilen Filistinliler için camilerde sela okunacak
Diyanet İşleri Başkanlığınca, dün şehit edilen Filistinliler için yurt genelindeki tüm camilerde bugün öğle namazı öncesi sela okunacağı ve gıyabi cenaze namazı kılınacağı bildirildi.
Malkara Belediyesinde iş bırakma eylemi
Tekirdağ’da 3 aydır maaşlarını alamadıklarını öne süren CHP’li Malkara Belediyesi’nde çalışan temizlik işçileri, iş bırakma eyleminde bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akaryakıt fiyatlarına zam

Akaryakıt fiyatlarına zam

553
Muharrem İnce'nin yurt dışında miting kararı

Muharrem İnce'nin yurt dışında miting kararı

272
Almanya'dan Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretine tepki

Almanya'dan Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretine tepki

88
Filistinliler için bayraklar yarıya indirildi

Filistinliler için bayraklar yarıya indirildi

101
Nurgül Yeşilçay Alaçatı'da

Nurgül Yeşilçay Alaçatı'da

22
BM'de Gazze soruşturması talebini ABD veto etti

BM'de Gazze soruşturması talebini ABD veto etti

84
Yıldız Tilbe'nin Filistin paylaşımları

Yıldız Tilbe'nin Filistin paylaşımları

324
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM