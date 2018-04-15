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Başbakan Yıldırım ekonomideki dalgalanmaları değerlendirdi

Dolar ve eurodaki artışa değinen Başbakan Yıldırım, dalgalanmaları fırsat bilenlerin 'Türkiye ekonomik krize gidiyor' diye kampanya yaptığını, ekonomik göstergelerin bunu doğrulamadığını söyledi.

Haber Merkezi | 15.04.2018 - 13:38..
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Başbakan Yıldırım ekonomideki dalgalanmaları değerlendirdi

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dolardaki hareketlenmeye değinen Yıldırım, ekonomik kriz var diye algı oluşturanlar olduğunu söyleyerek, Türk Lirası'nın değer kaybetmediğini söyledi.

"BİZDE YÜZDE 1, 2 SEVİYESİNDE DALGALANMALAR OLDU"

Yıldırım "İran parası yüzde 48 değer kaybetti. Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de bazı dalgalanmalar oldu, yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde. Dalgalanmaları fırsat bilenler 'Türkiye ekonomik krize gidiyor' diye başladılar kampanya yapmaya. Dolar fırlayıp gitse enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım ekonomideki dalgalanmaları değerlendirdi VİDEO

Başbakan Yıldırım ekonomideki dalgalanmaları değerlendirdi

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"BİZDE SEN-BEN KAVGASI OLMAZ"

"AK Parti milletin gücünü ve iradesini devlete taşıyan partidir. Başarımızın sırrı partimizin sürekli kendisini yenilemesi ve tazelemesidir, bizde sen ben kavgası olmaz.

Kimyasal silah kullandı diye Batı birden bire mazlumları hatırladı 7 yıldır orada vahşet devam ediyor, bu hareket geç kalmıştır.

Bölgesel barışın, akıl ve sağduyunun tarafı olmayı sürdüreceğiz. Bölgemizi ve dünyayı saran çatışma ortamı küresel havayı da olumsuz etkiliyor.

"DALGALANMLARI FIRSAT BİLENLER..."

Dalgalanmaları fırsat bilenler 'Türkiye ekonomik krize gidiyor' diye başladılar kampanya yapmaya. Dolar fırlayıp gitse enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar.

Türkiye istikrarla, güvenle konularına hakimdir, Merkez Bankası da hükümetimiz de gerekli tedbirleri anında almaktadır.

Yatırım ortamını iyileştirecek önemli düzenlemeler yaptık.

Ekonomik göstergeler bu yaşananları doğrulamıyor. Türkiye 2017'de yüzde 7,4 büyüdü.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVA LİMANI

Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a yapıyoruz. Bu sene sonunda ilk bölümünü açacağız.

Türkiye parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişe karar vermiştir. 16 Nisan Türkiye'nin yönetim sisteminde bir dönüm noktasıdır.

28 Şubat bin yıl devam edecek diyenleri bu milleti unutmadı.

Tuzla sahiline su temalı yeni bir park daha yapılacak.

Artık vesayet odakları devreye girmeyecek, milletin kararı, sizin kararınız tek karar olacak."

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