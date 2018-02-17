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Başbakan Yıldırım Almanya'da yatırımcılarla buluştu

Angela Merkel ile görüşmek için Almanya'ya giden Başbakan Binali Yıldırım, Münih şehrinde yatırımcılarla bir araya geldi.

AA | 17.02.2018 - 02:17..
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Başbakan Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında geldiği Almanya'daki temasları kapsamında yabancı yatırımcılarla buluştu.

"ALTYAPI PROJELERİ DEVAM EDECEK"

Programda, toplam hacmi 40 milyar doları bulan şirketlerin yatırımcılarına Türkiye'nin sunduğu iş ve yatırım imkanlarını anlatan Yıldırım, gelecek dönemde ekonomide kapsamlı yapısal reformlar ve büyük altyapı projelerine devam edileceği mesajını verdi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren programa, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile diğer yetkililer katıldı.

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