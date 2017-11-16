Başbakan Yıldırım, TEOG'un yerine getirilen sistemi anlattı

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasında, kaldırılan TEOG sınavının yerine uygulanacak yeni sınavsız sistemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BASİT SİSTEMİ ANLAŞILMAZ HALE GETİRİYORLAR"

Yıldırım şöyle konuştu:

"Ortaokuldan liseye geçişte TEOG kaldırıldı. Yeni gelen sistemin özelliği, 8. sınıftan liseye geçerken isteyen sınava girecek isteyen girmeyecek. Herkes evinin yakınındaki okula gidecek. En iyi okul eve yakın okuldur. Bu prensiple hareket ettik. Olayı döndürüp dolaştırıp basit sistemi anlaşılmaz hale getiriyorlar. Bunlara kulak asmayın, ben ne diyorsam odur."