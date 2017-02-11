Başbakan Yıldırım Antalya'da

Belediye başkanlarına olan minnettarlarını sunan Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları:

"AK Parti olarak Türkiye'nin en büyük siyasi kadrosuyuz. Uzun ince bir yoldayız, yürüyoruz gündüz gece. Milletimizle yolumuz, yönümüz ve istikametimiz hep aynı oldu ve olmaya devam edecek.

Ülkemizin geleceğe hazırlamak için gayret gösteriyorsunuz. Sizlere partim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

MİLLET ADINA EVET DİYECEĞİZ

Tarih netleşti. 16 Nisan Pazar günü bir kez daha milletimiz sandığa gideceğiz. Millet adına 'evet' diyeceğiz, millet için 'evet' diyeceğiz. Milletimizin 'evet' dediğine 'evet' diyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacı olan, milletimize yakışan yönetim sistemini hayata geçirmek için gün sayıyoruz.

ALGI OPERASYONLARINA DİKKAT EDECEĞİZ

Değerli kardeşlerim bu yolda bize çok önemli işler düşüyor. Bu halk oylamasından çıkacak sonuç Türkiye için çok önemli. Bu süreçte vatandaşımızın aklına bir şey takıldığında ilk bize ulaşacak. Kapılarımız vatandaşa 7/24 açık olacak. 7'den 70'e genç yaşlı, erkek, kadın bütün vatandaşlarımız bizde kendini bulacak. Bütün teşkilatlarımızında belediye personelimizinde bu hassasiyete dikkat etmesine büyük önem veriyoruz. Yapılan algı operasyonlarının bizi çekmek isteyeceği tuzaklara karşı dikkatli olmalıyız. Muhalefetin yalan söylemlerine karşılık hizmetlerle vatandaşımızın yanında olacağız.

Türkiye'nin mamur edilmesi çabasında hep beraber olduk. Vatandaşlarımızla hizmetlerimizi paylaştık. Türkiye ile bir bütün olarak her şehirle aynı mesafedeyiz. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Belli zümrelerin, siyasi kadroların değil milletin emrine amadeyiz.

AK PARTİ GELDİ YILLAR ÖNCE OLAN DEPREMİN HASARLARINI KAPATTI

TOKİ eliyle 755 bin konutu yaptık, hak sahiplerine teslim ettik. 881 hastane yaptık şifa dağıtan merkezler haline getirdik. 19 bin 763 okul ve toplamda 269 bin 600 derslik inşa ettik. Sadece Van depreminde 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 18 bin konutu yapıp, depremzedelere teslim ettik. Ben hatırlıyorum yıllar önce Varto depremi olmuştu. Bizim gençlik yıllarımızda. Yakın zamana kadar Varto depreminden kalan o hasarlı binaların, depremzedelerin o ihtiyaçları görülememişti. AK Parti iktidarı geldi onların hepsini halletti.

23 İLİMİZİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRDİK

ve Güneydoğu'da 23 ilimizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Çukur siyasetinden arta kalan enkazları kaldırdık, konut inşaatlarına başladık. Yolları, cadde, altyapısı, içme suyu ve kanalizasyonuyla modern şehirler haline getirmek için gerekli adımları attık. Yatırımcılar cazibe merkezine büyük bir ilgi gösteriyorlar. Daha müracaatlar başlamadan gelen proje miktarı 20 milyarı aştı. 120 bin vatandaşımıza iş, aş sağlayacak bu projeleri süratle değerlendirip kararımızı vereceğiz. Yörede teröre destek veren belediyeleri tek tek tespit edip, buralara kayyum atadık. Yeni belediye başkanları görevlendirdi. Milletten toplanan kaynakları terör örgütüne aktaran bu belediye başkanlarına aferin diyecek halimiz yoktu. Şimdi oradan toplanan bütün vergiler şantaj vergisi olarak teröre değil hizmete gidiyor. Şehit kanı ile sulanmış toprakları alçakların çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Gençler artık yüzünü dağa değil geleceğe döndü.

ŞEHİRLERİN RUHU VARDIR

Şehirlerde insanlar gibidir, ruhları vardır. İnsanların morali bozuksa bu moral bozukluğu şehre yansır. Bir arkadaşım anlattı: Yıllarca Almanya'da çalışmış orada çoluk çocuk sahibi olmuş. Çocuklarına hep İstanbul'u anlatmış. Sonunda oğlu tatilini İstanbul'da geçirmek istemiş. Bu dediğim 70'li yıllarda olmuş. Atatürk Havalimanına inmişler, Şirinevler'den Topkapı'ya gidiyorlar. Baba, gururlu bir şekilde; oğlum İstanbul'u beğendin mi diyor? Oğlu diyor ki baba savaştan sonra gelsek daha iyi olurdu diyor! Allah'a şükür bunlar Ak Parti iktidarında yok olmaya devam ediyor.

MODERN ŞEHİRLER KURMAK İÇİN VARGÜCÜMÜZLE GAYRETİMİZİ GÖSTERİYORUZ

Modern şehirler kurmak için vargücümüzle gayretimizi gösteriyoruz. Bunları yaparken 3 şeye dikkat edeceğiz; şehirlerimizin doğal yapısı, tarihi dokusu ve şehre hayat veren insani zenginlikleri-mahalle yapısı. Bunlar olmadan şehir kimliğinin muhafaza edilmesi mümkün değil.

MHP GENEL BAŞKANI VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Anayasa değişikliğinin hangi süreçlerden geçtiğini biliyorsunuz. MHP Genel Başkanı bir konuşma yaptı... Bir çağrı yaptı. Ben 'Önce memleketim ve milletim' diyen MHP Genel Başkanı'na ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu çağrıyı herkese yaptı, ana muhalefet partisine de yaptı, bize de yaptı. Mevcut durumu anayasaya uyumlu hale getimek lazım diye hep söylüyoruz. Biz MHP ile bir araya geldik.

CHP'NİN DE KAPISINI ÇALDIK, BEKLEDİĞİMİZ CEVABI ALAMADIK

Bu arada CHP'nin de kapısını çaldık. Bu değişiklik, bu gurur, bu güzel iş hepimizin olsun. Siz de kendi teklfinizi getirin dedik ancak beklediğimiz cevabı alamadık.

EY KEMAL BEY, BIRAK TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SESİNE KULAK VERMEYİ

Fakat ne yazık ki CHP, toplumu ayrıştırmak için her yolu denedi hala da yapıyor. Neymiş Anayasa halk oylamasında 'evet' oyu çıkarsa Türkiye bölünür. Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Anamuhalefet lideri PKK ile FETÖ ile HDP'liler ile aynı dili konuşuyor. Ey Kemal bey, bırak bu terör örgütlerinin söylediklerine kulak vermeyi milletin sesine kulak ver: Millet birlik diyor!

CHP, CUMHURİYETE MUHALEFET EDİYOR

Sanki CHP, iktidara değil millete muhalafet ediyor, CHP, cumhuriyete muhalefet ediyor, CHP demokrasiye de muhalefet ediyor."

AYRINTILAR GELİYOR..