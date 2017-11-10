Başbakan Yıldırım Antonio Guterres ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'le görüştükten sonra ayağının tozuyla ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştü.





"MÜSLÜMANLARA YAPILANLARA KARŞILIK HAREKETE GEÇİLMELİ"

Guterres ile bölgesel ve küresel sorunları değerlendirdiklerini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Özellikle Türkiye'nin etrafında var olan istikrarsızlıkların doğurduğu sonuçların ve göçlerin, mülteci krizinin ortaya koyduğu yükün Türkiye tarafından ne kadar büyük bir fedakarlıkla karşılandığını Sayın Genel Sekreter ifade etti. Tabii bizim burada beklentimiz bütün Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin bu yüke ortak olmaları. Ayrıca son zamanlarda Myanmar Rohingya Müslümanlarına yapılan etnik temizlik konusunda Birleşmiş Milletlerin daha aktif hareket etmesi ve uluslararası camiayı harekete geçirmesi gerektiğini ifade ettik ve 'Bu konuda bir karar oluşturma yolu zorlanmalıdır' dedik. Diğer yandan da tabii oradan evlerinden yurtlarından uzaklaştırılan, göçmek zorunda kalan o insanlara hem insani yardımın BM koordinasyonunda akması hem de o insanların yurtlarına dönmesi gerektiğini, bunların sesinin yeterince duyurulamadığı, bu konuda Türkiye'nin sadece hem insani yardım hem de oradaki Müslümanların yaşadığı bu etnik temizliği dünya kamuoyunun dikkatine getirdiğini ifade ettik."





KOMŞULAR İÇİN DEĞERLENDİRME YAPILDI

Başbakan Yıldırım, ayrıca Kıbrıs, Libya, Irak, Suriye'deki çözüm süreci gibi konuları kapsamlı bir şekilde ele alıp değerlendirme fırsatı bulduklarını belirterek, başarılı ve verimli bir görüşme olduğunu sözlerine ekledi.

Görüşmede, BM'de yürütülen kapsamlı reform çalışmaları ve dünyada baş gösteren krizlerle mücadele konusunda Türkiye'nin Genel Sekreter Guterres'in çabalarına olan desteğinin süreceğinin vurgulandığı, İstanbul'un BM merkezine dönüştürülmesi hedefinin gündeme getirildiği, Guterres'in BM reform çabaları hakkında bilgi verdiği ve ideallerini destekleyici çalışmalar için Türkiye'ye teşekkür ettiği de bildirildi.

"GÖÇMENLER KONUSUNDA YÜKE ORTAK OLUNMALI"

Başbakan Binali Yıldırım, Antonio Guterres'le görüşmesine ilişkin, "Türkiye'nin etrafında var olan istikrarsızlıkların doğurduğu sonuçların ve göçlerin, mülteci krizinin ortaya koyduğu yükün Türkiye tarafından ne kadar büyük bir fedakarlıkla karşılandığını Sayın Genel Sekreter ifade etti. Tabii bizim burada beklentimiz bütün Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin bu yüke ortak olmaları." dedi.

Başbakan Yıldırım Antonio Guterres ile görüştü VİDEO



