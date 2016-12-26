Başbakan Yıldırım aracıyla Ilgaz Tüneli'nden geçti

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki temaslarının ardından Kastamonu'ya hareket eden Yıldırım ve beraberindekiler, açılışı yapılan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli girişine geldi. Başbakan Yıldırım, burada makam aracının şoför koltuğuna oturdu. Yıldırım'ın yanına eşi Semiha Yıldırım, arka koltuğa ise kızı Büşra Köylübay ve gelini Seray Yıldırım oturdu. Yıldırım, konvoyla 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden geçti. Tünelden çıkışta gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, heyecan verici bir seyahat yaptığını, 3-4 dakikada Ilgaz'dan girdiklerini Kastamonu'ya yaklaştıklarını söyledi.

"HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Yıldırım, Kastamonuluların İstiklal Savaşı'na dağları aşarak gittiklerini, Çanakkale'de en fazla şehidin bu ilden verildiğini ifade ederek, "Çanakkale türküsünün de burada yazıldığı rivayet edilir. Milletimizin özlemini, hayalini gerçeğe dönüştürmek, dağları tünellerle geçmek, denizlerin altından trenleri ve arabaları geçirmek, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak içindir. Bunun için 14 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemizin dört bir yanını hizmetlerle bezedik. Bundan sonra da milletimizin duası ve desteğiyle hizmetlerimiz devam edecek." diye konuştu.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Başbakan Yıldırım, tünelin Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan illere hayırlı olmasını dileyerek, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.