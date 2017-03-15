Başbakan Yıldırım Artvin'de

Başbakan Binali Yıldırım, Artvin'de Milli İrade Meydanı'ndaki mitingde halka hitap etti.

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

FATİH'İN TORUNLARI TRENLERİ DENİZİN ALTINDAN GEÇİRDİ

"Biz Fatih'in torunlarıyız. Fatih, gemileri karadan Haliç'e indirdi onun torunları Recep Tayyip Erdoğan, trenleri denizin altından geçirdik. Size de bize de yakışan bu olur. Kılıçdaroğlu diyor ki 18 yaşında milletvekili olur mu? Nasıl İstanbul fethediliyor da gençlerimize milletvekilliği çok görüyorsun? Beğenmediğin gençler Çanakkale'de 7 düvele 'Dur' dediler, 15 Temmuz'da şehadet şerbetini içti. Sen ister milletvekilliğine layık gör ister görme. Bu güzel vatanı emanet edeceğimiz gençlere sonuna kadar güveniyoruz.





NE YAPARSANIZ YAPIN EVET ÇIKACAK

Terör örgütleri bakın ne diyor. Terör örgütü PKK, hayır çıkması için gece gündüz çalışın diyor. FETO'da kol kola girmişler, baş başa vermişler, hayır çıkması için gece gündüz çalışıyorlar. Ne yaparsanız yapın 'Evet' çıkacak sizinde defterini dürülecek.





Tek adam olacak ama patron yine millet olacak, seçim olan yerde diktatörlük olmaz. Diyorlar ki bu iş Tayyip Erdoğan için yapılıyor. Bu sistem Tayyip Erdoğan için değil, er doğan için, her doğan içindir.

TEK ADAMLIK ASIL CHP'DE VAR

Tek adamlık asıl CHP'de var. Defalarca seçim kaybedip koltuğu bırakmıyorsa. Rejim 1923'te Cumhuriyet olarak belirlendi. Rejim değişikliği gibi bir durum söz konusu değil.

BU SİSTEM 12 KİŞİNİN YUMURTA TAŞIMASINA BENZİYOR

Yeni sistemde Başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığı birleştiriyor. İkisinde de çok yetki var. Bir işi 5 kişi yaparsa o işten hayır gelmez. Bir yumurtayı 12 askere taşıtmışlar, giderken yolda düşürüp kırmışlar. Bunun gibi bir şey. Onun için kimin ne yapacağının belli olması lazım. Yetkiyi kime verdiniz, hesabı kimden soracaksınız, baştan bileceksiniz.





AVRUPA SEN İŞİNE BAK

Şimdi bir de Avrupa karşı çıkıyor. Avrupa sen işine bak işine. Türkiye'nin işlerine sen burnunu sokma! Hollanda çıkmış bakanlarımızı durduruyor, onları karşılayan soydaşlarımızın üzerine atları, itleri sürüyor. Bunlar bizim için önemli bir sebeptir. Bunlar karşı çıkıyorsa, Avrupa karşı çıkıyorsa demek ki, biz doğru yoldayız, doğru bir iş yapıyoruz. Onun için 16 Nisan'da kararımız evet. Buradan Avrupa'yı uyarıyoruz. İslamafobya, İslam düşmanlığı yapılıyor, ırkçılık yapılıyor. Irkçı partilere çok fazla yüz veriliyor. Şu anda Avrupa'nın başının derdi marjinal, ırkçı, Türk düşmanı, Müslüman dışı siyasetin yükselmesidir. En son Fransa'da iş yerlerinde başörtü takılmasını yasakladılar. Aynen bizim 28 Şubat gibi."



