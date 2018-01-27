Başbakan Yıldırım: Askerlerimiz ders vermek için Afrin'de

Başbakan Binali Yıldırım, Kasımpaşa Tüneli açılışında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine ders vermek için Afrin'de olduğunu belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin başına bela olan eşkıya sürülerine hak ettiği dersi vermek için Afrin'deler. Hudutlarımızın güvenliği, milletimizin can ve mal emniyeti tam anlamıyla sağlanıncaya kadar bu operasyonlar sürecek. Asla ve asla güney sınırlarımızda bir terör kuşağının oluşmasına müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

"İSTANBUL'U DÜNYA MARKASI YAPMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

İstanbul'u çok çalışarak ihya etmeye devam ediyoruz. Bir yandan İBB bir yandan çeşitli Bakanlıklarımız olmak üzere, İstanbul'u dünya markası olması için uğraşıyoruz. Bugün İstanbul'a hizmet sevdamızın ortaya koyduğu eserlerinden birinin açılışını gerçekleştiriyoruz.

"KANAL İSTANUL'A BU SENE BAŞLIYORUZ"

Bugün İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 260 kilometreyi buldu. Bunların birçoğu da son 15 yılda yapıldı. 2023'te inşallah İstanbul'da bin kilometrenin üzerinde raylı sistem, metro kazandırmış olacağız. Bunun yanında 3. havalimanının açılışını bu yıl sonu gerçekleştireceğiz. Tamamı bittiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak. Çılgın proje Kanal İstanbul'a da bu yıl içinde başlıyoruz, hayırlı olsun.