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Başbakan Yıldırım: Aydın'dan rekor bekliyorum

Referanduma 6 gün kala Aydın'a giden Başbakan Yıldırım, binlerce vatandaşa hitap etti.

10.04.2017 - 17:51
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AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

MUHTEŞEM KATILIM

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İzmir'deki 'evet' mitingine katılan Başbakan Yıldırım, bugün de Aydın'da 'evet' mitingine katıldı. Yıldırım'ı dinlemek için isteyen binlerce Aydınlı vatandaş, meydanlara akın etti.

Başbakan Yıldırım: Aydın'dan rekor bekliyorum

Alanı dolduran vatandaşlar, "Aydın seninle gurur duyuyor" sloganları attı.

"AYDIN İŞİ BİTİRMİŞ"

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Aydın işi bitirmiş, Aydın'dan rekor bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Başbakan Yıldırım: Aydın'dan rekor bekliyorum

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Başbakan Yıldırım: Aydın'dan rekor bekliyorum

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