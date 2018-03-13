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Başbakan Yıldırım Azerbaycan yolcusu

Başbakan, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'na katılacak.

AA | 13.03.2018 - 13:12..
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Başbakan Yıldırım Azerbaycan yolcusu

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Başbakan Binali Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere 14-15 Mart'ta Bakü'yü ziyaret edecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Ziyaret kapsamında ikili temaslarda bulunacak Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ve Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade ile bir araya gelecek.

Yıldırım, bu yıl "Katılımcı Toplumlar Oluşturmak İçin Farkları Azaltmak" temasıyla düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'nun açılışı ile "Güç: Büyük Güçler ve Diğerleri" temalı panelde birer konuşma yapacak.

Başbakan Yıldırım, foruma katılacak diğer yabancı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek, basın ve iş dünyasının temsilcileriyle de temaslarda bulunacak.

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