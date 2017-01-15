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Başbakan Yıldırım Bahçeli'ye çipli kimliğini teslim etti

Meclis Genel Kurulu’nda Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli’ye çipli yeni kimliğini verdi.

15.01.2017 - 21:56
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Başbakan Yıldırım Bahçeli'ye çipli kimliğini teslim etti

Meclis Genel Kurulu'nda süren yeni anayasa tasarısı görüşmeleri sırasında, 17. maddenin oylamasının tamamlanmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım, muhalefet kulisinde Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

İkili bir süre görüştükten sonra Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni elektronik kimliğini teslim etti. Yıldırım ve Bahçeli daha sonra Meclis'te birlikte akşam yemeği yemek için ayrıldılar.

BAKAN SOYLU BAŞVURUYU AÇIKLAMIŞTI

Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde yeni elektronik kimliği başvurusunda bulunduğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamıştı.

Başbakan Yıldırım Bahçeli'ye çipli kimliğini teslim etti

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