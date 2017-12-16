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Başbakan Yıldırım Bangladeş yolcusu

Yıldırım, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın davetlisi olarak bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

AA | 16.12.2017 - 09:46..
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BAŞBAKAN

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş'e yapacağı resmi ziyaret kapsamında 19-20 Aralık'ta başkent Dakka'da üst düzey görüşmeler yapacak.

TÜRKİYE-BANGLADEŞ İLİŞKİLERİ

Ziyarette, Bangladeş'le Türkiye arasında kardeşlik ve dostluğa dayanan ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması ve Rohinga krizi başta olmak üzere bölgesel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

ROHİNGA MÜSLÜMANLARINA ZİYARET

Başbakan Yıldırım, Dakka'daki temaslarının ardından Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesine geçecek.

Burada Rohinga Müslümanlarının yaşadığı kampları ziyaret edecek Yıldırım, sığınmacıların durumu ve bölgede TİKA, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı'yla uluslararası örgütler tarafından gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerine ilişkin incelemelerde bulunacak.

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