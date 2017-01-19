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Başbakan Yıldırım başkanlık dönemi ile ilgili konuştu

Başkanlık döneminde MHP'li bakanların atanabileceğini ifade eden Yıldırım, başkanlığın gerekliliğini açıkladı.

19.01.2017 - 08:46
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Başbakan Yıldırım başkanlık dönemi ile ilgili konuştu

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, “Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir” dedi.

İKİ BAŞLILIK SORUNU

“Bizim Cumhurbaşkanımızla aramız iyi. Ama yarın egosu güçlü iki isim olsa, bu iki başlılık sorun yaratır. Ülke yönetilemez hale gelir. Koca ülke iki başlılık nedeniyle kımıldayamaz hale gelir. Biz şimdi iki başlılığı ortadan kaldırıyoruz. Başkanlık benim projem. Üzerinde çok uzun süre sessiz ve derinden çalıştım. Sonra MHP ile diyaloğu kurduk. Bunu başarmak istiyorum.

Başbakan Yıldırım başkanlık dönemi ile ilgili konuştu

TEK ADAM KAYGILARI YERSİZ

(‘Tek adam’ eleştirileri) Kaygılar yersiz. Kimsenin rejimle derdi yok. Bu yeni sistemde biz en çok iki dönem alırız. Sonra CHP kazanabilir. Ona göre çalışsınlar, ona göre aday bulsunlar. Hem Meclis hem de Cumhurbaşkanı birbirlerini karşılıklı seçime götürebilir. Bu giyotin sistemidir. Tek adamlığı önler. Uzlaşmayı zorunlu kılar.

"BİZ ÖTEDEN BERİ BAŞKANLIĞI SAVUNUYORUZ"

Bu sistem başkanlıktır. Biz öteden beri başkanlığı savunuyoruz. Ama biz MHP ile anlaştık. Beraberce buna ‘Partili Cumhurbaşkanlığı’ diyoruz, ki bu da doğrudur. Adına takılmayın. Bu ülkeyi kurtaracak sistem.

"BAHÇELİ, DEVLETİ DÜŞÜNÜYOR"

Devlet Bey devleti düşünüyor. Ülkenin beka sorununu görüyor. Fiili durumun uzun sürmesini devlet için riskli buluyor. Devletin Cumhurbaşkanı’nın sürekli tartışma konusu yapılmasını istemiyor. Referandumdan sonra bu tartışmaların biteceğini biliyor. Çok sorumlu bir devlet adamı.

"MHP'Lİ BAKANLAR ATANABİLİR"

(MHP’nin itirazları gözetildi mi?) Evet. Teklif karşılıklı 3-4 kez gitti geldi. Yargı ve Cumhurbaşkanlığı’nın yetkileri hususunda MHP’nin hassasiyetleri oldu. Onları gözettik. Sonuçta müzakere ile yol aldık. Elbette bu süreç MHP’ye de yarayacak. Oylar sağ cenahta konsolide olacak. Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir. Sonuçta siyaset toplumun dengelerine göre yapılır.”

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