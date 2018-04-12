Başbakan Yıldırım Başkentray Açılış Töreni'nde

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

1 MİLYAR 227 MİLYON LİRA

"Başkentray 1 milyar 227 milyon liraya mal oldu. 36 kilometre ama tek hat değil. 6 hatta kadar demiryolu döşedik. Ankara Yüksek Hızlı Tren'in başkenti haline geldi.

20 AYDA TAMAMLANDI

20 ayda bu projeyi tamamladık. Bürokrasinin tipik örneğini gördük. 2012'de ihalesi yapıldı. Mahkemesi 36 ay sürdü. Bitimi 20 ay sürdü. Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak işlerde herkesin daha duyarlı olması lazım. Millet ve kamu menfaati gözetilmeli.

Başkentray yarım milyondan fazla Ankaralıya hizmet verecek. Burdan Sincan'a kadar gittiğinizde ya alttan, ya üstten geçeceksiniz. Raydan geçmeyeceksiniz. İnsan hayatına verdiğimiz önemin göstergesi. "