Başbakan Yıldırım Batı Trakya Türkleriyle iftarda buluştu

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayında iftar vesileyle Batı Trakya Türkleri ile bir araya gelmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde bugün olduğu gibi Atina'ya bir ziyaret gerçekeleştirdiğini, ardından da Batı Trakya'ya geldiğini anımsatan Yıldırım, bugün aynısını yaptıklarını belirterek, vatandaşlara Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın davetine icabetle bu ziyareti yaptıklarını, heyetler olarak güzel, verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın beşincisini gelecek sonbaharda Selanik'te yapmaya karar verdiklerini anlatan Yıldırım, bir kez daha Yunanistan'ı ve Batı Trakya'yı ziyaret etme imkanının olacağını aktardı.

"YUNANİSTAN'LA DİYALOG SÜRECİMİZ ARTACAK"

Geçen mayıs ayında Türkiye'nin başkanlığında yapılan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Toplantısı'na Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un da katıldığını hatırlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Öyle ki 65 yıl sonra ilk defa Yunanistan'dan cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret etti. Bunları niçin söylüyorum? Yunanistan ve Türkiye, iki komşu ülke, birlikte yapacağımız çok şey var. Bu ilişkilerin geliştirilmesinin en önemli çıkış noktası da siz soydaşlarımız. Siz Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Onun için değerli soydaşlarımız sizlerin buradaki mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Sizlerin derdi, bizim derdimiz. Yunanistan ile diyalog süreci 1999'da başladı. O günden bugüne ilişkilerimizde önemli gelişmeler oldu. Ticaret, ekonomi, turizm, ulaştırma alanında iş birlikleri gelişti. Bu dönemin en büyük kazanımlarından biri de diyalog sürecinin bir alternatifinin olmadığı ve sorunların zaman içinde çözümünün ilişkilerin gelişmesine bağlı olduğunu bize göstermesidir. Yunanistan ile aramızdaki sorunları görüşmeler yoluyla çözme ve ilişkilerimizi olumlu gündem temelinde ilerletme çalışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

"AZINLIKLAR, BİRER DOSTLUK KÖPRÜSÜ"

Başbakan Yıldırım, başlatılan bu diyalog sürecinin daha ileri noktalara taşınacağını, bunun yolunun sorunlarla yüzleşmekten kaçmak değil, her iki ülkenin hükümranlık haklarına saygı duymak kaydıyla sorunları kazan-kazan esasına göre çözmek olduğunu dile getirdi.

Bu bakımdan bu temasların, üst düzey ziyaretlerin öneminin bu şekilde ortaya çıktığına dikkati çeken Yıldırım, "Sorunların çözümüne katkı sağlamak için daha falzla çaba göstermeye ihtiyaç var. Bugün Atina'da görüştüğümüzde bu konuları bir bir ele aldık ve sayın Başbakan'a, Batı Trakya'dan eğitim ve müftülerin durumlarıyla ilgili konuları anlatma fırsatı bulduk. Üst düzey diyaloğumuzu sürdürmeye kararlıyız. Bu çerçevede yine bugün sayın Yunanistan Cumhurbaşkanı ile de görüşmeleri gerçekleştirdik. Biz Türkiye ile Yunanistan arasındaki, soydaşlarımızı, iki ülkedeki azınlıkları birer dostluk köprüsü olarak görüyoruz, bu şekilde değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, Batı Trakya'daki soydaşların, bir yandan sadık Yunanistan vatandaşları olarak ülkenin refahına katkı sağlamaya devam ettiklerini, diğer taraftan da dinlerine, kimliklerine ve geleneklerine, her türlü zorluğa rağmen sahip çıktıklarını vurguladı.

Bunun için soydaşlara teşekkür eden Yıldırım, "Bu çabalarınızda Türkiye her zaman yanınızdadır, yanınızda olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

"AB ÜYESİ ÜLKENİN NİMETLERİNDEN YARARLANMALIYIZ"

Ziyareti dolayısıyla Batı Trakya'daki soydaşlarla gönül bağını canlı tutmanın gayreti içinde olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Sorunları, beklentileri dinledik, müftülerimizle istişare heyetimizle görüştük, bundan sonra da bu samimi diyaloğu sürdüreceğiz. Tabii siz sadece Yunanistan vatandaşı değilsiniz, aynı zaman Avrupa Birliği vatandaşısınız. Böyle de bir ayrıcalığınız var. Bu ayrıcalığı da en şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Eğitimden kalkınmaya her alanda Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin nimetlerinden de yararlanmanız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Geleceğin teminatı çocukların en iyi şekilde eğitilmesinin öncelikli hedef olduğunu belirten Yıldırım, "Bu nedenle çocukların yükseköğretime devam etmesi, ufku, zihni açık bireyler olarak yetişmesi için de azami gayret göstermenizi bekliyoruz. Türkiye bu konuda gençlerimize ufuk açan imkanları da sağlamaktadır. Çünkü en verimli yatırım, insana yapılan yatırımdır. Köprüler, yollar, binalar yapabilirsiniz, nihayet bunların bir ömrü var ama insana yapılan yatırımın ömrü nesilden nesile, sonsuza kadar devam eder. Yeni nesilleri uyumlu, müreffeh ve gerçek anlamda Avrupa değerlerine ulaşmış, hakkını aramayı bilen kimseler olabilmelerinin yolu eğitimden geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

BATI TRAKYA'DA İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK PROJELER

Ramazan ayının birlik, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"O yüzden az önce sizin evladınız, bu toprakların evladı Mehmet Müezzinoğlu Bakan'ımızın da ifade ettiği gibi şartlar ne kadar zor olursa olsun, ne kadar olumsuzluklar mevcut olursa olsun hep birlik, beraberlik içinde hareket etmek durumundayız. Tabii ki dünyada yaşanan ekonomik krizden, bu bölgede yaşanan ekonomik krizden sizlerin de etkilendiğini biliyoruz ancak soydaş girişimcilerimizin de kendi bölgelerinde kalkınmaya, istihdama katkı sağlayacak projeler geliştirmesi önem taşıyor. Tütün, pamuk, hayvancılık gibi geleneksel tarım ürünlerinin yanı sıra katma değer oluşturacak, soydaş toplumun ufkunu genişletecek çeşitli projeler için gayret gösterilmesi şüphesiz çok büyük yarar sağlayacak. Türkiye olarak bizler bu türlü çabalarınızın yanında olmaya, katkı sağlamaya devam edeceğiz."

İftar yemeğine Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümülcine ve İskeçe Seçilmiş Müftüleri, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım iftar yemeğinin verildiği köy meydanına gelişinde Diriliş Ertuğrul dizisinin müziği eşliğinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yıldırım, sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.