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Başbakan Yıldırım: Batı'dan hayır gelmez

stanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesimi açılış törenine katılan Başbakan, "Güneş Doğu'dan doğuyor, Batı'dan hayır gelmez." dedi.

12.03.2017 - 20:06
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Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesimi açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.

"GÜNEŞ DOĞU'DAN DOĞUYOR, BATI'DAN HAYIR GELMEZ"

İstanbul'dan İzmir'e vatandaşların 2 saat 50 dakikada gideceğini dile getiren Yıldırım, "İşte medeniyet bu, boş lafla olmaz. Şimdi biz bu eserleri yapıyoruz ya, Batı'dakilerin ayarı bozuluyor, daha da bozulacak. Güneş doğudan doğuyor, 'batı'dan hayır gelmez." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım: Batı'dan hayır gelmez

Halk oylamasına bir aydan biraz fazla zaman kaldığını ve Türkiye'nin her tarafını dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getiren Başbakan Yıldırım, bugün de İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Gemlik ve Bursa arasındaki 25 kilometrelik kısmının açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

BİR HAFTALIK GELİR ŞEHİT VE GAZİ YARARINA TOPLANACAK

Vatandaşlara, "16 Nisan'da aydınlık Türkiye'nin kapılarını aralamaya var mıyız?" diye soran Yıldırım, halkla birlikte "Daima millet, kararımız evet. Tek bayrak için, tek millet için, tek devlet için kararımız evet." dedi.

Başbakan Yıldırım: Batı'dan hayır gelmez

Konuşmasının ardından yolun açılış töreninde kurdeleyi kesen Yıldırım, "Bir hafta boyunca buradan elde edilecek gelirler, şehit ve gazilerimiz yararına açılan hesaba toplanacak." diye konuştu.

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