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Başbakan Yıldırım: Benim de geçmişim Kürt

Hakkari ve Van'da yaptığı mitinglerle halka seslenen Başbakan Yıldırım, "Kürt olduğunuzu gururla söyleyin, bunun için hiç kimse size bir şey yapamaz" dedi.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 11:48..
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Başbakan Yıldırım: Benim de geçmişim Kürt

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım dün Hakkâri ve Van mitinglerinde halka hitap etti.

"KÜRTLÜĞÜNÜZLE GURUR DUYUN"

Başbakan Yıldırım, "Kuzey Irak’ta akrabalarınız, Kürt kardeşlerimiz var. Suriye’nin kuzeyinde de öyle. Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili bir derdimiz, sıkıntımız yok. Onlar bizim kardeşimiz. Bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz. Benim de geçmişim Kürt. Kürtlüğünüzle gurur duyun, Kürt olduğunuzu gururla söyleyin, bunun için hiç kimse size bir şey yapamaz. AK Parti iktidara geldiğinde insanlar Kürtçe konuşamıyordu. Şimdi TRT Kürdi var. Üniversitelerde Kürtçe öğretiliyor." dedi.

Başbakan Yıldırım: Benim de geçmişim Kürt

"HDP KANDİL'İN EMRİNE GİRDİ"

Ardından Başbakan Yıldırım, HDP'ye yönelik eleştirilerini de dile getirdi: "HDP, Türkiye partisi olacağını söyleyerek sizden destek istedi. Siz de inandınız, oy verdiniz. Sonra ne oldu? Kandil’in emrine girdiler. Kandil’in emrinde olanlara hak ettikleri dersi verecek misin Van? Oyu Kürt kardeşimden alacaksın, Kandil’e selam duracaksın. Yok böyle bir şey. Aldığı oyu silah olarak, mermi olarak Kürt karde- şimin üzerine göndereceksin, Kürt kardeşlerimi isyana çağıracaksın, 6-8 Ekim olaylarıyla insanların kanına gireceksin, onları alçakça katledeceksin. Bölücü terör örgütü ve onun uzantısı olanlar size çok zarar verdi. Ülkemize çok zarar verdi. Etnik kimliğinizi kullanarak sizin çocuklarınızı dağa çıkarmadı- lar mı? Ellerine silah tutuşturmadılar mı? Terör bitecek dedik, artık yavrularımızı dağa çıkartamıyorlar."

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