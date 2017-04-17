Başbakan Yıldırım Beştepe'de konuştu

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı makamının yer aldığı ana binanın şeref kapısı önünde kurulan platform üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Yıldırım, halk oylamasında milli iradenin bir kez daha tecelli ettiğini belirterek, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halk tarafından kabul edildiğini ifade etti.

"YENİ BİR YOLUN BAŞLANGICINDAYIZ"

Yıldırım, halkın sözünün üzerinde hiçbir sözün bulunmadığını, halkın ve milletin emanetini taşıdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şimdi milletin aldığı karar gereği yeni bir yolun başlangıcındayız. Geleceğe güven içinde gitmek için milletimizin güvenini kazanmış siyasi irade olarak vatandaşlarımızın ve Türkiye'nin hizmetinde olacağız. Bize duyulan güven için, verilen onay için tekrar şükranlarımı sunuyorum."





REFERANDUMUN KAZANANI MİLLET OLMUŞTUR

İçeride ve dışarıda Türkiye'nin demokrasisini tartışma konusu yapanların mahçup olduğuna dikkati çeken Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi gölgelemek, itibarını yaralamak isteyenleri halkımız mahçup çıkarmıştır. Referandum 'zafer ve hezimet' diye anlatılmamalı, yorumlanmamalı. Bu oylamanın kaybedeni yoktur, kazananı bütün millet olmuştur.