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Başbakan Yıldırım: İstihdamda kadın oranı artacak

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'deki Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuştu.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 15:12..
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Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'deki Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"Bugün Afrin'de görevi başındaki kadın subaylarımız çok ama çok kritik noktalarda büyük başarılar elde ediyorlar.

Şu anda ülkemizdeki büyük şirketlerin bir çoğunda kadın yönetici var. Kadın emektir, barıştır, huzurdur.

Kız çocuklarımızda okullaşma oranı ilköğretimde yüzde 92'in ortaöğretimde yüzde 80'in üzerine çıktı.

Üniversite okuyan kız öğrencilerin sayısı erkeklerden fazla.

"BU ÜLKENİN HİÇBİR EVLADINI TERÖRE KURBAN VERMEK İSTEMİYORUZ"

Bizim insanlığa karşı önemli görevlerimiz var. Bu ülkenin pırlanta gibi evlatlaru maslesef zayi oldu. Hiçbr annenin evladının arkasından gözyaşı dökmesini istemiyoruz. Bu ülkenin hiçbir evladını teröre kurban vermek istemiyoruz.

2018-2023 dönemini kapsayan eylem planı yeni hizmetler düzenlemeler getiriyor.

İstihdamda kadın oranı artacak. Medyada kadın konusunda duyarlılığı devam ettireceğiz."

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